Sociálna poisťovna vlani ušetrila 46 miliónov eur: Minister Krajniak chváli zamestnancov

Sociálna poisťovňa v minulom roku ušetrila na svojej prevádzke 46,5 milióna eur.

Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). "Túto sumu Sociálna poisťovňa vracia do vlastného rozpočtu," povedal. Upozornil na to, že počas minulého roka zamestnanci poisťovne vyplatili o 40 percent dávok viac ako v roku 2019. Podieľalo sa na tom o pätinu menej zamestnancov, ktorí boli podľa ministra v karanténe alebo čerpali pandemické nemocenské dávky. "Je to obrovský výkon, patrí za to veľká vďaka," povedal Krajniak.

Vláda podľa Krajniaka poskytla Sociálnej poisťovni rezervu vo výške 37 miliónov eur, ktorá mala vykryť vlaňajšie zvýšené náklady poisťovne v súvislosti s koronakrízou. "Sociálna poisťovňa túto rezervu nielen neminula, ale ešte ušetrila aj ďalšie peniaze," dodal minister.

Nový generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer poukázal na to, že odbor stratégie a plánovania bol pri jeho nástupe do funkcie len kolónka v organizačnej štruktúre. "Reálne tam nepracoval ani jeden človek," zdôraznil. Sociálna poisťovňa pritom podľa neho potrebuje kvalitný projektový tím. Sociálnej poisťovni sa podľa Káčera podarilo skrátiť lehotu, počas ktorej prijíma rozhodnutia o dávkach, z 22 dní počas prvej vlny pandémie na 12 dní ku koncu minulého roka. "Podarilo sa nám zásadným spôsobom urýchliť proces na open source riešenia, čo znamená 800-tisíc eur ročne ušetrených v Sociálnej poisťovni každý rok," povedal šéf poisťovne.

Za úspech tiež Káčer považuje to, že poisťovni sa podarilo rokovať s dodávateľmi o zazmluvnených sumách na posledný kvartál vlaňajška. "Hovoríme o zmenách informačného systému, podarilo sa ušetriť ďalších 200-tisíc eur," tvrdí generálny riaditeľ poisťovne. Za problém považuje to, že Sociálna poisťovňa nemá v oblasti IT žiadnu externú zálohu. "To je pre takúto inštitúciu jeden z kritických bodov fungovania a potenciálnych hrozieb," povedal. Upozornil tiež na to, že Sociálna poisťovňa bude na strážnu službu využívať vlastných zamestnancov. Za dôležitú úlohu pre poisťovňu tiež považuje zavedenie elektronickej "péeenky".

Juraja Káčera vymenovala vláda za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne začiatkom septembra minulého roka. V tejto funkcii nahradil poslanca NR SR za stranu Smer-SD Ľubomíra Vážneho, ktorého vláda z tejto pozície odvolala. Tento krok vláda Igora Matoviča zdôvodnila tým, že si Vážny neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom.