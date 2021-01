Žilinská nemocnica prijíma pacientov v žalostnom stave: Nedarilo sa im dovolať lekárom, tí sa bránia

Ak sa do ambulancie pacient nedovolá, neznamená to, že lekár nepracuje. Pre TASR to uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth.

Reagoval tak na apel Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré sa pridalo k výzve Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline, aby sa ambulantní lekári vrátili k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Šóth tvrdí, že je načase spojiť sily a nie ich trieštiť. "Na mojej ambulancii máme aj asistentku - sestričku a ja osobne prijímam každý telefonát. Odpovedáme na maily a vyšetrujeme pacientov. Verte, že mi je ľúto každého pacienta, ktorého vyšetrujem a súbežne prijímam telefonické hovory," povedal. Žilinská nemocnica vo štvrtok (14.1.) upozornila, že množstvo pacientov hospitalizovaných v kritickom stave značne narastá. Do nemocníc podľa nej prichádzajú s ochorením COVID-19, pričom počas doby ochorenia sa niektorým z nich vôbec nepodarí spojiť s ambulanciou svojho lekára, dokonca ani telefonicky. Pacienti prichádzajúci podľa tvrdení nemocnice v Žiline na prvé vyšetrenie až v nej, sú mnohokrát vo vážnom, zanedbanom zdravotnom stave, prípadne v stave, keď im nedokážu viac pomôcť. Šótha vyjadrenie nemocničných lekárov zaráža. Predpokladá, že ich vyjadrenia súvisia s absolútnym vypätím celého zdravotníckeho systému a personálu. "Môžem všetkých ubezpečiť, že tak ako ja, aj moji kolegovia robia, čo majú. Prichádzajú rôzne opatrenia, nariadenia a odporúčania, na ktoré sme upozorňovali, že sú nesystémové," komentoval. Uviedol tiež, že najprv mali preferovať dištančnú formu komunikácie s pacientom a mali nariadené nerobiť preventívne prehliadky. Potom mali byť vyzvaní, aby ich robili, pričom pacientov mali objednávať na konkrétny čas. Dodal, že následne mali zasa ambulantní špecialisti pomáhať v nemocniciach na oddeleniach, rovnako mali tiež pomáhať pri očkovaní v centrách a pri testovaní na nový koronavírus.