Milan Kňažko sa v seriáli objavil až po 4 rokoch. Herec jeho kalibru si už dávno vyberá, kde bude účinkovať. Seriál Bodka, kde stvárnil svetovú filmovú hviezdu Carla Pontiho, sa nakrúcal ešte pred pandémiou, kedy ani on sám netušil, že bude musieť bojovať s ochorením COVID-19. Je to teda jeho zatiaľ posledná televízna úloha. Postava, ktorú stvárnil, je pozvaná do šou Jozefa Vajdu Moviestar, avšak na nakrúcanie sa Jozef nedostaví. Dôvod? Uniesli ho! Čo všetko sa ešte udeje v seriáli Bodka, sledujte v sobotu o 20.35 na JOJ-ke.