Žena († 57) požiadala suseda o pomoc, keď stratila kľúče: Nasledoval horor!

Žena sa dopustila osudnej chyby, keď stratila kľúče od bytu. Požiadala o pomoc suseda. Čo nasledovalo pripomína scénu z hororu, brutálna vražda!

Veru Hudson († 57) zavraždil jej sused, Mark Jewitt, keď mu zaklopala na dvere a požiadala o pomoc, zabudla si totiž kľúče, informuje portál Mirror. Jej syn Daniel prehovoril o strate svojej láskavej mamy. Odvtedy už nikomu neverí, jeho dôverná povaha urtpela poriadnu ranu.

V septembri 2019 plánoval Daniel Galloway (33) ísť domov a stráviť so svojou mamou Verou Hudsonovou trochu času. Dvojica si bola veľmi blízka a Veru ľudia poznali ako zábavnú osobu. Na poslednú chvíľu však stretnutie museli zrušiť, pretože sa Danielovi zmenili pracovné plány.

Brutálna vražda jeho mamy sa stala len o týždeň neskôr a Daniel sa stále mučí myšlienkou, že ak by prišiel za ňou, ako plánoval, mohol by jej zachrániť život.

Mark Jewitt (25), ktorý býval vedľa Very, ju neuveriteľne krutým spôsobom zabil. Dobil ju ťažkou činkou, potom uškrtil. Hlavu jej zabalil do dvoch igelitových vriec a v skorých ranných hodinách ju nechal ležať v kaluži krvi. Matka piatich detí k nemu prišla požiadať o pomoc. Stratila kľúče od domu a nevedela sa dostať dnu. Suseda však tak naštvala, že ten ju na mieste napadol.

Jej telo našli na schodisku 19. septembra 2019. Daniel, najstarší syn Very, teraz po prvý raz prehovoril o zármutku svojej rodiny. „Mama bola skutočne priateľská osoba, rozprávala sa a vychádzala s každým. Je smutné, že sa jej osudným stalo práve to, že každému priveľmi dôverovala. Keď stratila kľúče, obrátila sa s prosbou o pomoc na suseda a on ju za to zavraždil.“

Daniel z Bridlingtonu bol tretím z piatich detí Very a dvojica si bola veľmi blízka. „Mal som s mamou veľmi dobré vzťahy. Videli sme sa každý týždeň. Prešla si ťažkým rozvodom s mojím otcom, ale prekonala to a vždy tu bola pre mňa,“ povedal.

V lete 2019 sa Vera zoznámila s novým priateľom a jej milujúci syn ju veľmi rád videl opäť s úsmevom na tvári a šťastnú. „Mama mi vždy vravela všetko, ale nikdy nespomenula problémy so susedom. Žila v rovnakom byte desať rokov a pokiaľ som vedel, nikdy nemala žiadne problémy. Až na súde som počul, že sa jej predtým vyhrážal. Myslím, že ma nechcela znepokojovať, a preto mi o tom nepovedala,“ vyjadril sa Daniel.

V osudný deň mu zavolala mamina známa, celá rozrušená. Nevedela, čo sa stalo, len toľko, že jej byt sa hemží policajtami. Keď Daniel obvolával políciu a nemocnice, dozvedel sa šokujúcu správu, že jeho matka bola zavraždená. Nemohol tomu uveriť.

V marci 2020 sa vrah Mark Jewitt dostavil pred súd. Predpokladá sa, že ho nahneval a podráždil práve fakt, že suseda stratila kľúče od vlastného bytu. Keď jej nehybné telo nechal ležať na schodoch, išiel navštíviť vlastnú matku. Tej sa so svojím ohavným činom zveril a pýtal si od nej radu, či má telo pochovať. Priznal sa matke, že Veru dobil a udrel asi 50-krát.

Na súde vysvitlo, že Jewitt trpel mnohými psychickými problémami a jeho duševné zdravie bolo hlboko narušené. Trpel depresiami a úzkosťou a už dlhšie uvažoval nad tým, že ublíži sebe alebo niekomu inému. Dokonca sa v marci toho istého roku pokúsil predávkovať liekom na predpis a skončil v psychiatrickej liečebni.

Keď ho po vražde zatkla polícia, priznal sa a povedal, že mu je to ľúto. Súd ho odsúdil na doživotie. Po 15 rokoch však môže požiadať o podmienečné prepustenie.