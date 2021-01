Merkelová požaduje tvrdší lockdown: Neexistuje žiaden priestor na otváranie krajiny!

Nemecká kancelárka Angela Merkelová žiada rýchlejšie sprísnenie opatrení proti novému koronavírusu a s premiérmi spolkových krajín chce preto rokovať skôr než 25. januára, ako to bolo pôvodne plánované.

Merkelová to podľa viacerých účastníkov zdôraznila vo štvrtok večer na online zasadnutí prezídia kresťanských demokratov (CDU), informovala agentúra DPA.

Momentálne neexistuje žiaden priestor na otváranie krajiny, prízvukovala Merkelová. Kancelárka neuviedla konkrétny termín, keď by mali predsedovia vlád opäť spoločne rokovať. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z CDU uviedla, že by to malo byť "budúci týždeň".

Merkelovú znepokojuje najmä omnoho rýchlejšie sa šíriaca mutácia vírusu, ktorá sa objavila najprv v Británii. Ako dodala, potrebné je okamžite konať, aby sa zabránilo rozširovaniu tohto agresívnejšieho variantu vírusu a exponenciálnemu rastu počtu infikovaných. Na zastavenie vírusu sú podľa nej potrebné "značné dodatočné opatrenia".

Týždenník Der Spiegel napísal, že tvrdšie obmedzenia, ktoré vláda zvažuje, by mohli byť napríklad hraničné kontroly, povinnosť nosiť na určitých miestach respirátory typu FFP2 či nariadenie, aby viac ľudí pracovalo z domu.

Za tvrdší lockdown sa na štvrtkovej tlačovej konferencii v Berlíne vyslovil i šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler. Poznamenal, že neúplné uzavretie krajiny sprevádza príliš veľa výnimiek. Poukázal i na to, že mobilita ľudí je počas druhého lockdownu značne vyššia ako bola na jar počas prvej vlny pandémie.

Nemecko začiatkom novembra zatvorilo bary, kultúrne i voľnočasové centrá aj športoviská a v decembri aj školy a obchody s výnimkou tých, ktoré ponúkajú tovar každodennej spotreby.