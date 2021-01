Zúfalo chcela dieťa, rozhodla sa pre spermobanku: To, čo sa stalo počas tehotenstva, jej zmenilo život

Skutočnosť, že neotehotnela prirodzene, ale až pomocou darcu spermií, nebolo niečo, o čom by chcela hovoriť. Byť slobodná a bezdetná bolo pre ňu zdrojom veľkej hanby. Potom sa stal zázrak.

Blanche Girouard (42) z Veľkej Británie vždy chcela mať deti. A cítila sa, akoby zlyhala, keď ich dlho nemohla mať. V mladosti mala celý život premyslený a po deťoch veľmi túžila. Chcela ich mať po tridsiatke, informuje portál Daily Mail.

Vydala sa, keď mala 31 rokov, čo jej spôsobilo sklz v plánoch, ale situácia sa stále javila sľubná. Manželstvo ale čoskoro stroskotalo a Blanche zostala v 35 slobodná a bezdetná. Plodnosť ženy v tomto veku žačne rýchlo klesať a to si veľmi dobre uvedomovala. Bola zúfalá. „Potom som stretla toho pravého. Bol vtipný, inteligentný, zaujímavý a vynikajúca spoločnosť. Vedela som si predstaviť, ako s ním zostarnem, a veľmi som chcela jeho deti,“ povedala o svojom novom partnerovi. Jediný problém bol v tom, že on deti nechcel a to bol zlomový bod.

„Mala som 42 rokov a moja bezdetnosť sa stala trápením. Už som nemohla navštevovať priateľov s malými deťmi. Blokovala som príspevky od novopečených mamičiek na Facebooku a nemohla som v práci stáť ani pri kopírke, pretože na nástenku vešali oznamy o nových pôrodoch. Blanche si úplne prestala veriť a začala sa obviňovať. „Bola som príliš prieberčivá, príliš opatrná a váhavá. Stratila som veľa času so zlými mužmi. A teraz som cítila, že som všetko pokazila,“ povedala.

Vtedy sa rozhodla pre umelé oplodnenie, aj keď byť osamelou matkou nikdy nebolo súčasťou jej plánu. Teraz to však vnímala ako jedinú možnosť. Krátko po rozvode si nechala odobrať a zmraziť vajíčka. Odvtedy každý rok platila približne 350 eur za to, že ich mala odložené a čakali, kým sa ich rozhodne použiť.

Oplodnenie sa spočiatku zdalo veľmi sľubné, ale po šiestich týždňoch prestal plod rásť a lekári jej povedali, že nemá inú možnosť, ako ísť na potrat. To ju zlomilo. Zo zúfalstva a nešťastia dokonca kontaktovala svojho bývalého partnera, či si náhodou nerozmyslel, že chce deti. Samozrejme odmietol a preto Blanche v roku 2019 opäť skúsila umelé oplodnenie.

A tento raz na šesťtýždňovom ultrazvuku počula tlkot malého srdiečka jasne a silno. Bolo to srdce zdravého dieťatka. Vo februári mala ísť na lyžovačku do Pyrenejí, lenže bola vtedy v 12. týždni a nemohla lyžovať. Tam stretla Anthonyho (63). Celý týždeň sa spoznávali, rozprávali, zatiaľ čo sa ostatný zabávali na svahoch. Vysvitlo, že jej tehotenstvo ho vôbec neodradilo. Bol šťastne ženatý 25 rokov, keď jeho manželka nečakane zomrela pred desiatimi rokmi na srdcové ochorenie. Odvtedy žil sám vo veľkom dome a premýšľal čo so životom. Otcovi štyroch detí sa páčila predstava opäť naplniť prázdny dom novou rodinou. A malé dieťa, ktoré sa malo Blanche narodiť by bolo približne rovnako staré ako jeho vnúčatá.

Potom prišiel lockdown. Ten prinútil čerstvo zamilovaný pár oddeliť sa a vyhliadka na spoločné bývanie neprichádzala do úvahy. Oni sa ale nedali zastrašiť a predsa to skúsili. Keď sa priblížil pôrod, začala Blanche panikáriť. Podľa opatrení pri pôrode mohol byť len jeden človek a ona nevedela či bude vhodné ak to bude práve Anthony. Nakoniec sa ale rozhodla pre neho, pretože ju celé mesiace podporoval a stál pri nej.

Teraz spolu šťastne vychovávajú malé dievčatko Ottilie. „Je to to najlepšie, čo sa mi kedy stalo. To, že sme traja spolu, ma robí šťastnou a spokojnou,“ povedala čerstvá mamička.