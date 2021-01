Slovan Bratislava podpísal odchovanca Hrnčára: David môže byť už treťou generáciou Hrnčárovcov v klube!

Futbalový klub Slovan Bratislava sa dohodol na 3,5-ročnej zmluve s odchovancom Davidom Hrnčárom.

Dvadsaťtriročný krídelník pribudne do kádra úradujúceho fortunaligového šampióna v lete, prebiehajúcu sezónu ešte dohrá na hosťovaní vo svojom doterajšom pôsobisku ViOn Zlaté Moravce."David obdržal veľa ponúk a mohol podpísať zmluvu v akomkoľvek klube. My sme s ním boli v kontakte posledné mesiace a vyjadrili sme jasný záujem získať ho do Slovana Bratislava. Som nesmierne rád, že sa rozhodol spojiť svoju budúcnosť práve s nami. Sledovali sme jeho progres, urobil veľký pokrok a výrazne sa posunul.povedal pre klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.Jeden z najproduktívnejších hráčov prebiehajúcej ligovej sezóny vzbudil záujem viacerých slovenských i zahraničných klubov.Všetko bude v jeho rukách. Chceme to najlepšie pre Davida a v aktuálnej situácii, keď máme veľa krídelníkov, je aj preňho vhodné, aby dokončil už oficiálne hosťovanie v Zlatých Moravciach. V lete sa pripojí k nám a zabojuje o svoje miesto," vysvetlil Kmotrík ml.Prvýkrát na seba výraznejšie upozornil v sezóne 2017/18, keď v drese belasej juniorky strelil 38 gólov a stal sa najlepším strelcom III. ligy Bratislava. V gólovej nádielke pokračoval aj v ďalšom ročníku, keď dal na jeseň 20 gólov. Od roku 2019 hosťoval v Pohroní, ktorému pomohol k postupu do najvyššej súťaže. Potom prešiel do ViOn-u, na jar 2020 si v Zlatých Moravciach pripísal dve asistencie, v prebiehajúcom ročníku má bilanciu 5 gólov a 7 asistencií. Spolu s Dávidom Holmanom je štvrtý najproduktívnejší hráč súťaže a dominuje v štatistike gólových asistencií. Je synom Norberta Hrnčára, ktorý má za sebou úspešnú hráčsku kariéru v Slovane.Som veľmi šťastný. Zahraničné ponuky som v zime ani neriešil. Naopak, zo Slovana mi prišla oficiálna ponuka, a chcem sa poďakovať za férové a rýchle rokovania. Ako odchovanca ma to ťahalo späť domov, kvôli tomu som tak makal a snažil sa upútať pozornosť. Podpis zmluvy v Slovane považujem za významný krok vo svojej futbalovej kariére. Teším sa, že sa v lete vrátim do Slovana a zabojujem o svoje miesto.Môžem sa tam ešte čo najviac vyhrať a pomôcť im k čo najlepšiemu umiestneniu. Chcem prísť v lete čo najlepšie pripravený a urobím maximum, aby som využil svoju šancu a presadil sa aj v Slovane," uviedol Hrnčár pre web Slovana.