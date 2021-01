Speváčka Zelenková srší energiou: Prepadla bežkovaniu

Česká speváčka Jitka Zelenková (70) je známa svojou nevyčerpateľnou energiou.

A preto niet divu, že keď Čechy zasypal sneh, okamžite vyrazila do prírody. O obyčajnej prechádzke však nemôže byť ani reči. Kučeravá diva totiž holduje zimnému športu.

Zelenková, ktorá je nielen u našich českých susedov, ale aj u nás preslávená svojím krásnym hlasom, prišla tak ako iné známe tváre o väčšinu svojej práce. Pandémia jej, čo sa práce týka, nedala na výber, ale na druhej strane jej umožnila venovať sa aj svojim koníčkom. A do karát jej zahrala aj snehová nádielka.

„Veru, sneh, to je moje. Ak si krížom, asi poznáš ten pocit... Čerstvý vzduch, modrá obloha, sneh, do ktorého slnko hodí veľa trblietok. A jazdím vlastným tempom a užívam si túto krásu. A potom, keď prídem do cieľa, som šťastná ako blcha,“ priznala naradostená Jitka, ktorá prepadla bežkovaniu.