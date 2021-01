Jarovi bolo ľúto zbaviť sa starého auta, dostal skvelý nápad: Toto umelecké dielo je pojazdné!

Šikovné ruky nadaného kováča a jeho najbližších sa opäť prejavili.

Jaromír Sabol (42), jeho manželka Klaudia (47) a dcéra Lara (21) z Humenného vyrobili zo šrotu auto ako z iného sveta. Starú Hondu Accord premenili na umelecké dielo pripomínajúce vozidlá z populárneho filmu Mad Max.

Nezvyčajné auto vyrábali na etapy. „Bolo nám ľúto ho zošrotovať. Začali sme pred trom mesiacmi, ale musím sa venovať aj činnosti, ktorá ma živí, teda kováčstvu. Takže sme auto dokončili až v týchto dňoch. Ak by som to mal zrátať, venoval som sa tomu asi 5 - 6 týždňov,” skonštatoval nadaný Humenčan, ktorý nemal žiaden výkres, podľa ktorého by postupoval.

„Išiel som podľa vlastnej fantázie. Vždy, keď som našiel niečo na šrotovisku a usúdil som, že by sa to na auto hodilo, tak som to tam nejako napasoval,” prezradil Sabol.

Jazdí po dvore

Auto má na každej náprave štyri kolesá a je plne funkčné. „Dokonca aj jazdí, ale nemá potrebné dokumenty, takže len po dvore. Podvozok je zdvihnutý o 14 cm. Vymenené sú rámy, plechy. Upravovali sme každú vec na karosérii. Je tam asi 500 rozličných autosúčiastok. Váži 1 700 kg,” usmieva sa Jaro, ktorý spoločne s najbližšími vyrába podobné vecičky pre zábavu.

Pri tvorbe auta, ako vystrihnutého z filmu Mad Max, sa inšpirovali aktuálnou covidovou dobou. „Súčasné obdobie je trochu pochmúrne, takže som chcel vytvoriť niečo postapokalyptické. Bude nám skrášľovať dvor,” uzavrel šikovný kováč.

Vozidlo v číslach

Počet súčiastok: 500

Doba výroby: 5 - 6 týždňov

Hmotnosť: 1 700 kg

Zdvihnutie podvozka: 14 cm

Max. rýchlosť: 195 km/h

Palivo: Benzín