Akordeonistka Sára obsadila na MS skvelé 3. miesto: Čím očarila porotu!

Napriek neľahkej situácii vo svete sa dokázala hravo presadiť.

Akordeonistka Sárka Sokolová (15) muzikantsky rastie v Starej Ľubovni a čerstvo ju zdobí diplom z jubilejného 70. svetového šampionátu vo Francúzsku. Ten sa pre pandémiu koronavírusu musel konať online. Ani to však šikovnú Slovenku nezastavilo. V extrémne silnej konkurencii 750 účastníkov sa zaradila medzi top akordeonistov na planéte. Až 110-členná hviezdna porota ju zaradila na skvelé 3. miesto.

Mladú akordeonistku rovnako ako ďalšieho mladého virtuóza a jej menovca Petra Sokola (12) v ZUŠ Jána Melkoviča vedie Mária Budzáková, ktorá učila aj jej mamu Silviu (46). „Áno, máme to v rodine, lebo okrem mamky na akordeóne hráva aj môj brat Richard (21) a na klavíri zase sestra Soňa (20),“ vraví šikovná tínedžerka.

Jej mama obľubuje ľudovky, keďže vedie aj folklórny súbor Údolčanka. Nadaná akordeonistka začala hrať v siedmich rokoch. „Najradšej mám obdobie baroka, ale aj tanečnú hudbu a súčasných skladateľov,“ priznala Sára, pre ktorú je akordeón veľký kamarát.

„Umožňuje mi to, aby som sa ocitla v inom svete, chráni ma pred mrazom a chladom. Doslova sa pri hre zahrejem,“ s úsmevom prehodila šikovná prváčka na gymnáziu, ktorú čerstvo zdobí ocenenie z Francúzska.

Cvičí na New York

Na medzinárodnej online súťaži obsadila skvelú tretiu priečku. „Mám 11 zlatých medailí a celkovo už 28 ocenení. Úspech zožala skladba Detektív od Jevgenija Derbenka a som veľmi šťastná, že sa porote páčila,“ prezrádza skromná dievčina, ktorej umenie prirástlo k srdcu.

„Rada však aj kreslím, športujem, v zime sú to bežky i zjazdovky a v lete sa venujem plávaniu. V škole mávam väčšinou jednotky,“ vraví hrdá školáčka. Pedagogička vyzdvihla skromnosť i majstrovstvo svojej žiačky.

„Keď mala tri roky, chodila do mojej triedy a len nakukovala, ako pekne hrá jej starší brat Riško. Priťahovalo ju to až do takej miery, že si prisadla na moju stoličku, lebo hudba ju opantala už v tomto veku... A akordeón k nej dodnes neodmysliteľne patrí,“ nešetrí chválou nadšená Budzáková. V apríli sa bude konať online súťaž v New Yorku a aj tam sa Sára chce presadiť. Už teraz však vie, že musí veľa cvičiť, aby znovu ohúrila hudobný svet.