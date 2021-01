Ostal v tom premiér sám? Matovič je v situácii, akú neočakával ani v najhoršom sne!

Sedem dní pred celoplošným skríningom, do ktorého majú byť zapletené desaťtisíce ľudí, nikto netuší, ako to bude vyzerať.

Vláda, ktorá to mala rozoberať ešte v stredu, sa však venovala najmä tomu, či zavádzal Richard Sulík (52), keď hovoril, že je proti celoplošnému testovaniu. Náhradný termín si stanovili na štvrtok, no vláda napokon krátko pred tým oznámila, že nič nebude. Podľa zákulisných informácií sa mali proti celoplošnému testovaniu postaviť už všetci Matovičovi koaliční partneri.

Matovič ešte v stredu večer presviedčal, že testovať sa bude a bude to jeho zámerom pretlačiť cez vládu. Chcel, aby to vyzeralo rovnako ako pri prvom celoplošnom testovaní vlani v novembri, keď sa antigénovými testmi vytieralo najskôr celé Slovensko a tí, ktorí nemali potvrdenie o negatívnom výsledku, museli sedieť doma. Tvrdil, že to malo byť schválené už v stredu.

„Čo mám povedať, že dnešný deň sme zabili hľadaním pravdy? Áno, už dnes mali byť tieto veci na vláde schválené,“ povedal premiér. Proti nemu sa už skôr počas týždňa vzopreli v stranách SaS a Za ľudí. Veronika Remišová hovorila, že „testovanie treba používať efektívne, účelne, tam, kde má najväčší dosah a splní účel“. Richard Sulík konštatoval to isté. „V celoplošnom testovaní na území celého Slovenska nevidíme žiaden zmysel,“ informuje Sulík, podľa ktorého by šlo o mrhanie.

Význam vidí len v testovaní najviac zamorených okresov. Štvrtkové zasadnutie vlády, ktoré bolo naplánované na 11.00, sa náhle pár minút predtým zrušilo. Z Úradu vlády prišla stručná informácia o tom, že „z organizačných dôvodov sa posúva“. Oficiálne informácie, prečo sa tak stalo, neprišli. Bolo to pritom len krátko nato, čo otvorene vystúpil Sulík a označil premiéra za klamára.

Podľa zdroja Nového Času sa však rokovanie vlády malo posúvať aj preto, že chýbali niektorí ministri za OĽaNO, no dôležitejšie je to, že sa v koalícii nezhodli na ďalšom postupe, čo sa týka testovania. Proti celoplošnému skríningu mali náhle byť aj v Sme rodina.

Boris Kollár na naše otázky, či sa otvorene postavili premiérovi, ktorý jediný pretláčal testovanie, neodpovedal. Problém pritom môže byť aj s tým, že nebudeme mať dostatok testov. Matovič bol pripravený aj na to, že budú chýbať, a povedal, že vláda sa rozhodne, či niektoré okresy do prvého kola predsa len vynechajú.

Testovanie len v ohniskách

Marián Kollár, predseda Slovenskej lekárskej komory Otvoriť galériu Marián Kollár Zdroj: anc

- Testovanie sa má robiť len v ohniskách nákazy, a nie celoplošne. My celkom nerozumieme, že keď potrebujeme najmä čo najtvrdší lockdown, ideme robiť hromadnú akciu v zimnom počasí a netreba zabúdať ani na britskú mutáciu vírusu. Žiadny premiér si nemôže dovoliť znevažovať vedcov a odborníkov. Je nehorázne od premiéra, aby sa takto vyjadroval o všetkých, ktorí chcú pomôcť. Toto si žiadny premiér nemôže dovoliť, skôr by sme čakali od premiéra niečo iné, aby sa radil s odborníkmi a vyberal najlepšie riešenia.