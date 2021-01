Ministrovi hospodárstva došla trpezlivosť: Matovič je pomstychtivý klamár! 5 najväčších lží premiéra podľa Sulíka

Buchol po stole! Minister hospodárstva Richard Sulík (52) má už očividne plné zuby urážok od premiéra Igora Matoviča (47).

Vo štvrtok verejne vystúpil a prehovoril o viacerých údajných klamstvách, ktoré mal šéf vlády povedať na jeho adresu. SaS chce vo vláde zostať, no trvá na tom, aby OĽaNO okamžite prestalo s posielaním odkazov cez médiá, ale riešilo problémy najprv na koaličnej rade.

Kým doteraz minister len ticho šúchal nohami a opakoval, že nebude verejne osočovať svojho koaličného partnera, teraz náhle otočil. „Žijeme v pohnutej dobe. Nie je obvyklé, aby konflikty medzi koaličnými partnermi eskalovali takto výrazne, ako sme práve toho svedkom,“ povedal Sulík na úvod, pričom neskrýval rozčarovanie z toho, čo sa deje.

Tvrdí, že dostáva množstvo správ od ľudí, prečo si to všetko nechá od premiéra a nezakročí. „Slovensko sa nepotrebuje v tejto ťažkej dobe pozerať na dvoch hádajúcich sa koaličných partnerov,“ vysvetlil svoje správanie minister hospodárstva, ktorý však priznal, že situácia sa natoľko vyhrotila, že ďalšie mlčanie by bolo kontraproduktívne.

Matoviča na jednej strane chápe, pretože tlak na jeho osobu je veľký, no viacero jeho vyjadrení je už cez čiaru. Najmä tie, v ktorých mu pripisuje vinu za tisícky životov. „Toto považujem už naozaj za čiarou. Myslím, že sa to už dotýka aj trestnoprávnej roviny. Možno to aj napĺňa skutok ohovárania,” hovorí Sulík s tým, že keby premiér prijal ich Semafor zdravia a neposlal ho do Mongolska, Nitra a ďalších 12 horiacich okresov by sa pretestovalo už v prvej polovici decembra.

Navyše ukázal e-mail z 10. decembra, ktorý rozposlal celej vláde a v ktorom kritizuje, že vláda neprijala konkrétny plán, necháva otvorené kostoly a lyžiarske strediská, neruší vlaky zadarmo a obchody okrem potravín sa zatvoria až na Vianoce. Sulík hovorí, že SaS z koalície odísť nechce. Nemalo by to vraj zmysel a ničomu by to nepomohlo.

Naďalej stojí za tým, že plošné testovanie nie je dobré riešenie a nepodporia ho. „Strana SaS nie je za celoplošné testovanie. Robme to iba tam, kde je zlá situácia,“ hovorí minister, podľa ktorého by sa malo testovanie robiť formou posilnenia mobilných odberových miest.

Tlačovka deň po nahrávke z vlády

Ostré slová zo strany ministra hospodárstva prišli deň po tom, čo sa prvýkrát v histórii zverejnila nahrávka zo zasadnutia vlády. Precedens inicioval Matovič, ktorý chcel verejnosti dokázať, že Sulík plošné testovanie na zasadnutí podporil a potom médiám tvrdil, že je proti.

„Ak tu máme štvorhodinové rokovanie, aby sme sa zjednotili, aby sme išli spoločne v jednom šíku a zabojovali, a potom si niekto prečíta diskusie na internete a podľa toho zrazu začne rozprávať, takto sa fungovať nedá. Toto sa stalo opakovane. Ako sa hovorí, že musí džin vyjsť z fľaše, tak verím, že pravda vyjde z fľaše von,“ povedal Matovič. Nahrávka potvrdila jeho slová a Sulík sa preto ospravedlnil, že šlo o nedorozumenie. Naďalej však trvá na tom, že Matovič zavádzal v piatich veciach.

Politológ Grigorij Mesežnikov hodnotí to, že Sulík napriek urážkam zostáva v koalícií ako logický postup. „Drží sa svojej stratégie, svojej strany, že po voľbách vznikla nejaká koalícia, ku ktorej sa on hlási, má nejaké predstavy, čo by mohla jeho strana robiť a snaží sa ostať súčasťou tejto koalície,“ myslí si odborník.

O čom mal premiér klamať podľa Sulíka

1. Odkazy o rozbití koalície - Matovič mal dostať odkaz, že ak bude trvať na Sulíkovom odchode z vlády, on rozbije koalíciu. „Nie je pravda, že som Igorovi Matovičovi posielal akékoľvek odkazy. Vonkoncom mu nebudem posielať odkazy typu, že no, no, no, lebo položíme vládu, rozbijeme koalíciu,“ hovorí Sulík s tým, že to nespĺňa ani elementárnu logiku. Odchod z SaS by totiž vládu nepoložil, naďalej by mala dosť kresiel na vládnutie.

2. Nákup testov - Sulík tvrdí, že sa z médií dozvedel o svojom zlom obstaraní milióna testov RapiGen. „Toto nie je pravda. Ja som takéto testy neobstarával. Tie, ktoré kupovalo ministerstvo hospodárstva, boli výlučne kórejské testy SD Biosensor,“ ohradil sa minister. Testy RapiGen mali byť kúpené na jeseň pred prvým kolom plošného testovania a Matovič mal osobne riadiť nákup.

3. Nedostatok testov - Premiér neraz obvinil Sulíka z pomalého či zo zbabraného nákupu testov, ktoré zmarilo plošné testovanie pred sviatkami. Sulík však vysvetľuje, že brzdou nebol on, ale ministerstvo zdravotníctva pod taktovkou Mareka Krajčího. „Nákup testov sa mohol začať až vtedy, keď Krajčího rezort dal zadanie. (...) Na piatykrát sme dostali správne zadanie dňa 6. decembra,“ hovorí Sulík s tým, že hneď na druhý deň začali s nákupom a testy prišli 7. januára. Kratšie to podľa neho nejde, lebo tak je postavený zákon. Testov teda vraj bolo aj je dostatok.

4. Obvinenie zo smrti 4 300 ľudí - „Toto považujem už naozaj za čiarou. Myslím, že sa to už dotýka aj trestnoprávnej roviny. Možno to aj napĺňa skutok ohovárania,“ hovorí Sulík s tým, že už v lete apeloval, aby sa kontrolovali hranice. Matovič hovoril, že Sulík je podľa neho zodpovedný za smrť tisícok ľudí, lebo zahatal plošné testovanie.

5. Neurobil nič - Sulík vyčíta Matovičovi aj zamietnutie jeho „Semaforu zdravia“, s ktorým ho poslal do Mongolska. Tvrdí, že počas ôsmich mesiacov neurobil nič podstatné na zlepšenie pandemickej situácie až kým nedospeli do lock­downu.

Sulík:

"Keď sa v rádiu rozplačete, vykĺzne slovo, ktoré by ste inak nepovedali. Napríklad slovo idiot. Je to znak slabého sebaovládania a v kombinácii s extrémnou pomstychtivosťou narozprávate v amoku všeličo."

"Neprenechám krajinu človeku, ktorý nie je v stave posúdiť dosah svojich krokov, nie je schopný niesť za ne zodpovednosť a len hľadá, na koho zvalí vinu."

Matovič:

"Minister hospodárstva je svojím konaním zodpovedný za tisícky životov a hospodárske škody vo výške miliardy eur."