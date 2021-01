Doťahovačky medzi Mourinhom a Özilom našli rozuzlenie: Stačila jedna otázka a potom to prišlo

Mesut Özil je stredobodom pozornosti už dlhšiu dobu. Za Arsenal, kde pôsobil si dlhodobo nekopol a všetko nasvedčovalo jeho odchodu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

A tak sa aj stalo.. Ešte pred tým sa však špekulovalo, kam by mohol nemecký stredopoliar zamieriť. Do úvahy spadal aj prestup v rámci ligy do konkurenčného londýnskeho celku, Tottenhamu. Ten vedie Mesutov bývalý tréner z Realu Madrid José Mourinho.Aj napriek pozitívne vyzerajúcej situácii sa Mesut nakoniec vyjadril,. Túto poznámku pripomenul jeden z novinárov trénerovi Josému na tlačovej konferencii. Portugalčan je známy svojimi priamočiarými odpoveďami a povesti nezostal nič dĺžny.Zaznelo z Mourinhových úst.