Sýkora sa blysol ako mechanik: V púšti zvládol repas guľového čapu

Bola to riadna fuška. Slovenský navigátor Marek Sýkora (38) sa v 9. etape Rely Dakar predviedol ako excelentný mechanik.

V púšti za trištvrte hodiny zvládol repasovanie horného guľového čapu automobilového špeciálu Ford F150 EVO a tak s českým jazdcom Miroslavom Zapletalom (54) mohli doraziť do cieľa.

Etapa na kamenistom podklade merala celkovo 574 kilometrov, z toho 465 bolo meraných. Posádka Offroadsport.cz Teamu, ale mala smolu - na 34. kilometri im opäť rupol spomínaný čap.

„Samozrejme sme museli zastaviť a okamžite som začal opravovať. Žiaľ, zistil som, že sme zabudli naložiť náhradný, tak som musel zrepasovať starý. Stratili sme trištvrte hodiny a nakoniec sme museli smerovať do cieľa mimo vyznačenej trate, po asfaltke. Množstvo posádok sa vyjadrilo, že navigácia bola nesmierne ťažká, ale mne sa to vôbec nezdalo. Sme v bivaku a to je podstatné, pokračujeme ďalej,“ opísal útrapy Marek Sýkora.