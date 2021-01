Štefan Svitko prezradil, ako je to s navigáciou na Dakare: Žiadne GPS! Spolieham sa na rolku papiera

Nevyspytateľný Dakar! Kto ho chce vyhrať, musí byť rýchly, mať určitú dávku šťastia a hlavne musí vedieť navigovať. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko (38) vysvetlil, že stratiť sa v púšti môže bez problémov takmer každý. Pokojne aj na niekoľko hodín.

GPS systém, mapa alebo nebodaj telefón? Tak to určite nie! Najdôležitejšou súčasťou navigácie na Rely Dakar je tzv. roadbook.Rolka do roadbooku obsahuje všetky potrebné informácie na to, aby dostali pretekára do cieľa etapy,” vysvetlil Svitko na svojom blogu, kde pravidelne informuje o dianí na najprestížnejších motoristických pretekoch sveta.Značenie jednej mi väčšinou zaberie dve až tri hodiny., ktoré sa za tie roky nazbierali. Nebezpečenstvo značím červenou, waypoint ružovou a odbočku žltou,” opísal Svitko.

Napriek technike sa dá však podľa neho veľmi ľahko zablúdiť. „Často sa stáva, že sa stratí niekoľko pretekárov naraz a každý sa vydá hľadať trasu iným smerom. V takom prípade je ťažké rozhodnúť sa, či sa spoľahnúť na seba, alebo ísť za niektorým z jazdcov.Zaručená technika, ako navigovať, neexistuje. Každý pretekár má svoj spôsob, ako sa vyrovnať s navigáciou,” uzavrel slovenský jazdec.

Dakar 2021 11. etapa (462 km):

motocykle: 1. Sunderland (Brit./KTM) 4:35:12 h, 2. Quintanilla (Čile/Husquarna) +2:40 min, 3. Benavides (Arg./Honda) +6:24,, ...9. SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) +16:45.

priebežné poradie:1. Benavides 45:01:44 h, 2. Sunderland +4:12 min, 3. Brabec (USA/Honda) +7:13,... 9. SVITKO +1:26:40 h.