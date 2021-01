Michal Martikán vymenil v zamrznutých Alpách kajak za lyže: Trénera mu robí manžel Anastasie Kuzminovej

Zaujímavé spojenie! Dvojnásobný olympijský víťaz z hier 1996 a 2008 Michal Martikán (41) je na sústredení v rakúskych Alpách.

Anastasie Kuzminovej - Daniela (42) naberá kondíciu v horách. Práve tá by mu mohla pomôcť k miestenke na preloženú júlovú olympiádu v Tokiu, kde stále nemá isté miesto!



Pre vodákov nie sú lyže a zasnežené kopce vôbec cudzie. „Odmalička je pre nás lyžovanie ako doplnkový šport, takže nemáme absolútny problém vymeniť pádlo za lyže,“ povedal na úvod pre Nový Čas legendárny vodný slalomár Michal Martikán. Ten už niekoľko rokov spolupracuje v rámci lyžovania s manželom našej najúspešnejšej zimnej športovkyne Anastasie Kuzminovej - Danielom, ktorý v minulosti taktiež súťažne pretekal.

„S Mišom sa poznáme už dlho, ale posledných päť rokov aj spolupracujeme na profesionálnej báze. Teraz sme po dlhšom čase vybehli na horské sústredenie, keďže predtým mal počas zimy povinnosti v Austrálii či Číne. Už v decembri sme boli v rakúskych Alpách a teraz sme sa sem vrátili opäť. Musím povedať, že Mišovi to na lyžiach ide, on je multitalent,“ prezradil Daniel Kuzmin, ale na otázku či by mohol Martikán pretekať na lyžiach aj na zimnej olympiáde, reagoval s úsmevom:A Michal tiež doplnil: „Nemusím byť všade (smiech).“

Bude to tesné

Pre Martikána je pobyt na horách dobrou fyzickou prípravou, keďže stále nemá istú miestenku na preloženú letnú olympiádu v japonskom Tokiu. Slovensko totiž v disciplíne C1 má iba jedno miesto, o ktoré bojuje trio Beňuš, Slafkovský a práve Martikán. „Čaká nás ešte boj o konečnú miestenku na európskom šampionáte v Taliansku a zatiaľ je to tesné. Verím, že sa mi to podarí a predstavím sa na šiestej olympiáde,“ doplnil Michal, ktorý trénuje v rakúskych Alpách aj s talentovanou slalomárkou Eliškou Mintálovou.