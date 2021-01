Thomas Puskailer sa zapísal do povedomia divákov vďaka speváckej súťaži Superstar. Po jej skončení sa však nevrátil do rodného Holandska, ale zakotvil na Slovensku aj so svojou manželkou Abbie, s ktorou sa momentálne tešia na druhé bábätko. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo Thomas pracuje na plné obrátky a okrem speváckej kariéry či práci v divadle je aj redaktorom šoubizu v televízii JOJ. Sám však priznal, že ho to stálo veľa úsilia a hoci je práca jeho veľkou vášňou, nemal vždy na ružiach ustlané. Kvôli jednému rozhovoru musel dokonca čakať neuveriteľných 9 hodín. Ani to však nie je všetko!