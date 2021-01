Popieračka COVID-u má problém: Kvôli tomu, čo dala na Facebook, zacvaká stovky eur

Hannah Dean (30) z britského Portsmouth sa nazýva žurnalistkou a plní svoj profil na sociálnej sieti zavádzajúcimi príspevkami.

Zverejnila zábery z nemocníc na juhu Anglicka v snahe presvedčiť ľudí, že koronavírus je hoax. Takto navštívila minimálne päť zdravotníckych zariadení. ,,V nemocnici je situácia najpokojnejšia, akú som kedy zažila! Prešla som celú nemocnicu aj pohotovosť. Ja viem, že je to ťažké v hlave prijať, ale vláda nám klame,“ napísala Hannah na Facebooku k záberom z nemocnice v Portsmouth. Hovorca fondu prevádzkujúceho nemocnice v západnom Sussexe jej počin kritizoval.

,,Je to klamlivé a dehonestujúce voči všetkým pacientom s koronavírusom a ich rodinám, rovnako tak voči nášmu personálu, ktorý pracuje extrémne tvrdo v týchto náročných podmienkach. Musíte pochopiť, že zábery prázdnych chodieb neznamenajú, že naše oddelenia a jednotka intenzívnej starostlivosti nie sú preplnené,“ zdôraznil. Každému logicky zmýšľajúcemu človeku dôjde, že COVID oddelenia v nemocniciach sú pre riziko nákazy neprístupné pre verejnosť a samozvaná žurnalistka Hannah by sa do nich nedostala.

Situáciu rieši aj polícia, ktorá 30-ročnej žene dala pokutu 200 libier (224 eur). ,,Niektorí ste videli príspevky osoby, ktorá vošla do miestnych nemocníc a fotila časti nemocnice, ktoré nie sú v prvej línii boja s koronavírusom. Použila ich na falošné tvrdenie, že nemocnice nie sú plné. Tieto činy vyvolali vlnu hnevu a zaznamenali sme množstvo vašich telefonátov, počas ktorých ste príspevky nahlasovali,“ vysvetľuje polícia s Portsmouth na Facebooku.

Ako píše portál Metro, podobné počiny popieračov nie sú ojedinené. V Birminghame sa trojica mužov vydala do nemocníc bez rúšok a nazývali sa ,,bojovníkmi“. Nad podobnými situáciami krúti hlavou britský minister Boris Johnson. ,,Takíto ľudia, čo stoja pred nemocnicami a rozkrikujú, že COVID je hoax a podobne... Naozaj si myslím, že by sa mali začať správať dospelo,“ zhodnotil.