Policajt znásilnil ženu počas obednej prestávky: Neuveriteľné, čo spravil potom!

Mal pomáhať a chrániť, namiesto toho sa dopustil neodpustiteľného zverstva.

Britský policajt Derek Seeking má toho na rováši viac než dosť. Spravodlivosť si ho našla až po rokoch. 64-ročný muž dostal od súdu trest za znásilnenie ženy v období medzi rokmi 1994 až 2000. Otrasných skutkov sa dopustil, keď bol ešte mužom zákona.

Ako informuje britský denník Daily Mail, obeť zneužil dokonca aj keď bol v službe. Derek Seeking počas obednej prestávky vošiel do domu obete, ktorá tam bola sama a v jej spálni ju znásilnil. Po otrasnom útoku sa obliekol do uniformy a vrátil sa naspäť do práce akoby sa nič nestalo. Tú istú ženu sexuálne napadol aj o šesť rokov neskôr. Ako sama na súde uviedla, útoky na nej zanechali psychické stopy, mala ťažké depresie a aj samovražedné myšlienky a pocity úzkosti. Sudca násilníkove konanie hrubo odsúdil a dodal, že okrem ťažkej traumy obete poškodil aj meno polície. Súd ho poslal do basy na 11 rokov.