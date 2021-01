Chlapcovi (11) nezvestnému štyri roky sa podarilo poslať rodičom správu: Srdcervúca otázka

Chlapcovi, ktorý bol dlhé roky nezvestný, sa podarilo poslať rodičom správu. Na deň, kedy ho znova mohli držať v náručí, nikdy nezabudnú.

Chlapca menom Shawn Hornbeck (11) uniesli a štyri roky držali ako rukojemníka, informuje portál Mirror.

Dátum 12. január 2007 je dňom, ktorý sa rodičom Craigovi a Pam Akersovcom vpísal do srdca. Po štyroch rokoch sa konečne opäť stretli so svojím nezvestným synom Shawnom Hornbeckom. Ten 6. októbra 2002 bez stopy zmizol, keď sa vonku bicykloval. Mal vtedy len jedenásť rokov. Uniesol ho Michael Devlin, majiteľ pizzerie.

Po rokoch nepredstaviteľnej bolesti a strachu mohla matka Pam konečne pripraviť svojmu synovi jeho obľúbené jedlo - špagety a fašírky, a ustlať mu jeho posteľ.

Shawna našli spolu s vtedy trinásťročným chlapcom, Benom Ownbyhom, ktorý bol nezvestný štyri dni. Obaja žili s manažérom pizzerie Michaelom Devlinom (41), ktorý ich uniesol z ulice.

Jeho zločiny boli odhalené, keď ho po únose Ownbyho svedkovia videli rýchlo unikať z miesta činu v bielom nákladnom aute. Chlapcov objavili v jeho dome v USA. Keď sa polícia ubezpečila, že sú obaja v bezpečí, mohol Shawn urobiť niečo, o čom sníval dlhé roky v zajatí. Zavolať svojim rodičom a povedať im, že je v bezpečí.

Manželský pár sa práve vrátil domov z práce, keď zazvonil telefón a obaja sa vtedy šťastím rozplakali. Craig povedal: „Ten telefonát si navždy zapamätám. Bol to najkrajší deň nášho života. Nedokážem slovami opísať ten pocit. Báli sme sa, že je to len sen, z ktorého sa zobudíme.“

Prvú noc doma sa Shawn dlhé hodiny rozprával aj so sestrami Jackie (22) a jenny (20). Bol veľmi šťastný, že je opäť doma a hneď si naložil veľkú porciu špagiet s fašírkami.

V rozhovore s legendárnou Oprah Winfry tínedžer hovoril o svojich skúsenostiach z roku 2007, keď svet obletela správa, že sa bezpečne vrátil domov. Takto opísal okamih, keď sa opäť stretol s mamou a nevlastným otcom: „Bolo to prekvapivé. Zmenili sa, ale spoznal by som ich okamžite aj keby prešlo ďalších 20 rokov.“

Povedal, že počas rokov rukojemníctva každý deň myslel na svoju rodinu, a každý večer sa modlil, aby sa s nimi mohol znova stretnúť. Vysvetlil tiež, že mal prístup na internet a k telefónu, ale nemohol ich kontaktovať.

Tak sa mu aj podarilo rodičom poslať správu, že je nažive. Napísal pod svojím skutočným menom na stránku, ktorá bola zriadená na jeho vypátranie. Rodičom virtuálne položil srdcervúcu otázku: „Dokedy budete hľadať svojho syna?“

Jeho nevlastný otec Craig sa na tú správu veľmi dobre pamätá. Vtedy si mysleli, že si z nich niekto nechutným spôsobom uťahuje. A preto jej nevenovali veľkú pozornosť.

„Denne sme dostávali veľa správ. Veľa divných správ. Každý predsa pozná odpoveď, nikdy by sme svojho syna hľadať neprestali,“ povedal. Dnes ľutuje, že ho tá správa nezasiahla viac a že jej nevenovali viac pozornosti. Nevedeli, že tá správa bol zúfalý výkrik o pomoc.

Na otázku, aké sú jeho nádeje do budúcnosti, Shawn odpovedal, že sa chce len vrátiť do normálu. Ísť do školy, do práce a tráviť čas so svojimi rodičmi a súrodencami.

Jeho otec († 57) nešťastne zomrel v roku 2019 na rakovinu močového mechúra. Po jeho smrti Pam povedala, že je veľmi vďačná, že mohol so svojím synom stráviť viac času. Devlin bol uznaný vinným a odsúdený na 72 rokov za mrežami.