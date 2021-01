Toto tu ešte nebolo! Matovič vytiahol na Sulíka usvedčujúcu nahrávku: Šéf SaS musel s pravdou von

Proti plošnému testovaniu sa ozvali Richard Sulík aj Veronika Remišová. Obaja navrhujú, aby sa testovalo len v ohniskách nákazy a nemrhalo sa personálnymi či materiálnymi zdrojmi.

Situácia sa vyhrotila do takej miery, že Matovič povedal, že na vláde Sulík súhlasil s plošným testovaním a dokonca zverejnili nahrávku zo zasadnutia.

Matovič neskrýva hnev a hovorí, že Sulík povedal v pondelok na vláde niečo úplne iné . „Ak tu máme štvorhodinové rokovanie, aby sme sa zjednotili, aby sme išli spoločne v jednom šíku a zabojovali, a potom si niekto prečíta diskusie na internete a podľa toho zrazu začne rozprávať, takto sa fungovať nedá. Toto sa stalo opakovane. Ako sa hovorí, že musí džin vyjsť z fľaše, tak verím, že pravda vyjde z fľaše von,“ povedal Matovič.

„Bohužiaľ, stalo sa pravidlom, že náš kolega na vláde hovorí niečo úplne iné, ako následne komunikuje v médiách,“ rozhorčoval sa Matovič, ktorý zverejnil po hlasovaní na vláde aj zvukovú nahrávku z pondelkového zasadnutia vlády. Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že si na Úrade vlády skutočne vypočuli záznam z pondelka a Sulík sa ospravedlnil.

„Ospravedlnil sa nám okolo stola, povedal, že sa ospravedlní aj vám,“ povedal Naď. Sulík jeho vyjadrenia trochu poopravil a povedal, že to bolo nedorozumenie a mrzí ho to. Jeho súhlas s plošným testovaním sa podľa neho týkal len testovania v zamorených okresoch tento víkend, nie testovania na celom území počas ďalších víkendov. K nedorozumeniu došlo podľa neho tak, že premiér sa pýtal na názor na obe veci hneď po sebe a členovia vlády si jeho súhlas stiahli aj na celoplošné testovanie.

Matovič: Teraz si odhlasujeme to, že, áno, pôjdeme cestou masívneho celoplošného testovania. To znamená celá republika v prvom kole a v každom ďalšom kole navrhujem opakovať testovanie až dovtedy, kým neklesne incidencia pod 0,5 %. Toto je realistické, myslím si, spustiť nie tento víkend, ale ten ďalší víkend s odretými ušami, a tento víkend spustiť plošné okresné testovania za podmienok ako v Nitre. To znamená, nazvime ho zjednodušene povinné. Nemáš certifikát, nejdeš do prírody ani do práce. Spustiť ho v tých najzasiahnutejších okresoch, ktoré prejavia ochotu a schopnosť si to zorganizovať ako v Nitre.

Sulík: Igor, to, čo si práve povedal, s tým súhlasíme.

Matovič: Čiže predvoj v najzasiahnutejších, lebo jednoducho nemáme dostatok testov pre všetky regióny, a pravdepodobne od toho ďalšieho víkendu komplet celé Slovensko. Zistíme, v akom stave máme okresy, a potom už opakujeme, kým nemáme 0,5 %. Má niekto výhrady proti tomu?

Kolíková: Pán premiér, mne sa to páči, ako si to formuloval. Ja neviem, myslím, že nemusíme hovoriť, či je to preto, že máme dostatok, alebo nemáme dostatok testov. (...) Toto si, prosím, nechajme na koaličnú radu. Takto netreba komunikovať.

Matovič: Myslím, že treba pravdivo komunikovať s ľuďmi a v tomto by som taký veľký problém nevidel. Dobre, beriem to, že s týmto plánom je v podstate všeobecný súhlas. Povedal by som, držme si palce, aby nám vyšiel. Teraz by som poprosil.

Sulík: Ešte jednu, ešte mi dovoľ.

Matovič: Dajme si obed, dajme si pauzu, ale musíme dnes začať...