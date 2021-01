Matovič uráža všetkých, ktorí s ním nesúhlasia, tvrdá reakcia odborníkov: Igor, si hanbou, skonči!

Vyrába si jedného nepriateľa za druhým! Mnohí odborníci premiérovi Igorovi Matovičovi (47) plošné testovanie neodporúčajú. Ako jeden z hlavných dôvodov uvádzajú fakt, že by sa zbytočne zaťažoval aj tak vyčerpaný zdravotnícky personál a zhromažďovanie ľudí pri šírení britského variantu vírusu nie je najšťastnejším nápadom.

Proti celoštátnemu skríningu sa postavili aj koaliční partneri SaS a Za ľudí, ktorí rovnako ako vedci odporúčajú testovať len v ohniskách. Šéf vlády kritiku očividne nezvládol a na všetkých odporcov zaútočil hlava-nehlava.

Kým na hádky koaličných partnerov si už verejnosť ako-tak zvykla, ostrá kritika vedcov a odborníkov tu ešte nebola. Odštartovali ju vyjadrenia na adresu plošného testovania. Ani viacerí vedci neodporúčajú, aby sa testovalo všade, ale len v najviac zasiahnutých okresoch, a Matoviča to naštvalo.

„Keď nejaký odborník teraz povie, že Slovensko potrebuje masívne očkovanie, a nie masívne testovanie, tak to je pre mňa hlupák, a nie odborník, keď veľmi dobre vie, že máme očkovacie látky pre pár percent ľudí. My budeme mať tretinu ľudí zaočkovanú, keď všetko dobre klapne, dodajú nám očkovacie látky možno niekedy v júni. Ako môžeme takto klamať ľudí? To je tak nechutné tancovanie na hroboch tých ľudí, lebo takto zavádzať ľudí, vytvárať riešenie, ktoré neexistuje,“ hnevá sa premiér s tým, že si chcú silou-mocou buchnúť a týmto ľuďom nejde o pravdu, ale o politiku.

Slovensko je jedno veľké ohnisko

Premiér ani po kritike koalície a vedcov od myšlienky celoplošného testovania neupustil. Práve naopak, trvá na ňom aj naďalej a o skríningu len v ohniskách nechce ani počuť. „Slovensko je jedno veľké ohnisko, sme najhorší na svete v počte úmrtí. Nežijeme tu v ilúzii, že máme na výber. My dnes nevieme povedať, kde je problém najväčší. My ten skríning, prvé kolo potrebujeme. Dnes sa len domnievame, kde je najväčší problém,“ odôvodňuje svoje slová šéf vlády.

Šokujúcu kritiku pridal v súvislosti s očkovaním. Odkazuje im, že ak má štát viac očkovať, ako testovať, nech vyrobia vakcíny. „Keď sú teda takí odborníci, keď ich vo svete vedia vyrobiť, prečo ich oni nevyrobia? My budeme vedieť očkovať, spravíme tak, že za tri dni zaočkujeme celé Slovensko,“ hovorí Matovič.

Svojimi ostrými slovami si vyrobil množstvo nových nepriateľov. Odborníci mu odkazujú naspäť, aby si o nich „neotieral hubu“, či „máme, čo sme si zvolili“. Matovič sa neskôr ospravedlnil tým, ktorých sa mohli jeho vyjadrenia dotknúť.

To sa nedá rozumne komentovať

Peter Celec, molekulárny biológ

- To sa nedá rozumne komentovať. Ako sme si zvolili, tak máme. Vymyslieť vakcínu a pripraviť ju na začiatku, nie je až taký problém. To, čo na príprave vakcíny trvá, čo na nej veľa stojí a čo je komplikované, je klinické skúšanie. To je to overovanie, či funguje, či je bezpečná, či pomáha chrániť pred danou chorobou.

To sa tu nerealizovalo a myslím, že problém je na ministerstve zdravotníctva, ktoré je, mimochodom, pod gesciou OĽaNO. Takže treba sa pýtať tam, prečo sme my napríklad neprispeli klinickými štúdiami, ako prispeli ostatné krajiny od Brazílie po Nemecko, kde sa tie jednotlivé vakcíny testovali. To je napríklad veľký problém, lebo ani do budúcna tu teda nebudeme prispievať do svetového poznania týmito kľúčovými štúdiami.