Vakcinačná kampaň v Poľsku sa rozbehla naplno: Vstupujú do kľúčovej fázy

V Poľsku do stredajšieho popoludnia zaočkovali už takmer 338 000 ľudí. Oznámil to vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk, ktorého citovala agentúra PAP.

"Vyzerá to tak, že v porovnaní so zvyškom Európy je Poľsko z hľadiska počtu zaočkovaných štvrtou krajinou," uviedol.

Dworczyk, ktorý je tiež splnomocnencom poľskej vlády pre vakcinačný program, zároveň v stredu na tlačovej konferencii informoval, že Poľsko tento týždeň vstúpi do kľúčovej fázy očkovacej kampane.

Od 15. januára sa totiž podľa jeho slov budú môcť na dobrovoľné očkovanie začať prihlasovať ľudia starší ako 80 rokov. Seniori nad 70 rokov budú môcť začať s registráciou o týždeň neskôr, od 22. januára. S masovým očkovaním sa v Poľsku, rovnako ako vo väčšine krajín EÚ, začalo 27. decembra. Ako prví sú tam očkovaní zdravotníci.

V Poľsku platia do 17. januára celoplošné obmedzenia pre mobilitu ľudí a ekonomické aktivity. V praxi to znamená, že sú zatvorené hotely i lyžiarske strediská a svahy, ako aj nákupné centrá, telocvične, fitnes centrá a akvaparky. Výnimku majú obchody s potravinami, kníhkupectvá a predajne tlače, ako aj lekárne. Otvorené zostávajú i veľké samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolený iba predaj so sebou alebo formou donášky.