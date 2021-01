Na Slovensko dorazila vakcína od firmy Moderna: Akú vysokú má účinnosť?

Ministerstvo zdravotníctva v utorok večer informovalo, že k nám dorazilo prvých 5-tisíc dávok vakcíny od firmy Moderna.

Bude na Slovensku druhou používanou vakcínou po tej od konzorcia Pfizer/BioNTech. ,,Očkovať touto, už druhou vakcínou proti COVID-19, začneme okamžite po zaradení do systému vakcinačných centier," informuje ministerstvo. Ako vysvetľuje, rozsiahle klinické skúšania preukázali, že vakcína COVID-19 od firmy Moderna je účinná pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí od 18 rokov. Klinické skúšanie zahŕňalo približne 30 000 ľudí, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Polovica dostala vakcínu a polovica placebo, pričom skúšanie bolo zaslepené, teda účastníci neboli informovaní, do ktorej skupiny patria.

,,Skúšanie ukázalo, že vakcína znížila počet symptomatických prípadov COVID-19 o 94,1 %. V skupine, ktorá dostala vakcínu sa vyskytlo 11 prípadov nákazy (zo 14 134 účastníkov), v skupine s placebom 185 prípadov (zo 14 073 účastníkov). To znamená, že vakcína v klinickom skúšaní preukázala účinnosť 94,1 %. U účastníkov, u ktorých je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 - vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, ochoreniami srdca, obezitou, ochoreniami pečene, diabetom a HIV, sa preukázala účinnosť 90,9 %," informuje ministerstvo.

Dodanie vakcín potvrdila hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková. Ako priblížila, ide o 48 balení. ,,Každé balenie obsahuje desať liekoviek, z toho každá obsahuje desať dávok vakcíny," povedala pre TASR.

Vakcína od Moderny sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup medzi dávkami je 28 dní. Najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní danou vakcínou sú zvyčajne mierne a krátkodobé. Patria k nim bolesť a začervenanie v mieste vpichu, napuchnuté alebo citlivé uzliny v podpazuší, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, zimnica, horúčka, nevoľnosť a zvracanie, dodáva ministerstvo zdravotníctva.