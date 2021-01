Zúfalý čin mladej ženy: Po tom, čo jej spravil frajer, vyskočila z okna!

Prešla si peklom! Žiarlivý priateľ ju takmer zabil.

Cagla Cicekci (22) z Turecka takmer prišla o život. Mladú ženu našli ležať v bezvedomí na ulici pred bytovým domom, kde žila so svojím priateľom. Okoloidúci privolali záchranku, ktorá ju okamžite previezla do nemocnice. Cagla utrpela vážne zranenia, okrem iného bola aj pobodaná.

Ako informuje britský denník The Sun, dievčina sa mala pohádať so svojím priateľom, ktorý ju mal pod vplyvom alkoholu napadnúť. "Bola som v kuchyni a on ku mne prišiel a položil ruky na moje hrdlo. Potom som zbadala, že má aj nôž," uviedla Cagla s tým, že upadla do bezvedomia. "Keď som sa prebrala, ležala som na gauči, snažil sa mi stiahnuť tepláky, no nepodarilo sa mu to. Povedal mi, že ma veľmi miluje, no že som ho podviedla," dodala napadnutá žena, ktorá sa zo zranení už zotavila. Žiarlivec ju mal škrtiť a pobodať nožom.

Cagla sa z posledných síl vykradla za gauča a rozhodla sa pre zúfalý čin - vyskočila z bytu cez okno, pričom dopadla na cestu. Jej priateľa polícia vzala do väzby a čelí obvineniu z pokusu o vraždu.