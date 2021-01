Venčenie sa pre Michala skončilo hororom: Šanťo na minútu odbehol, popravili ho 2 výstrely pár metrov od ľudí!

Malo to byť pohodové nedeľné dopoludnie. Michal Šagát (37) sa s otcom a ich dvomi psíkmi vybrali na prechádzku. Psík Šanťo s parťákom šantili na obľúbenej turistickej trase, ktorá bola plná ľudí.

Trojročná border kólia len na okamih zmizla majiteľovi z očí a vtom sa ozvali dva výstrely. Po nich sa už k Michalovi jeho štvornohý parťák nevrátil.

Michal sa od žiaľu utápa v slzách. Psík bol jeho verným priateľom. „Bol to člen rodiny," zdôrazňuje nešťastný majiteľ. „Bývam na samote na kopaniciach. Raz na pozemok za plot vbehla srnka a nevedela sa dostať von. Keď som prišiel domov, tak tam boli spolu so Šanťom, vôbec jej neublížil,“ opísal psíkovu mierumilovnosť Michal.

Keď sa v nedeľu s otcom a ich psami vybrali do prírody, nečakali, že sa vrátia bez jedného z nich. „Išli sme na Považský Inovec a vyšli sme z Beckova po turistickej ceste. Šanťo zbehol do lesa a asi po minúte sme počuli dva výstrely. Hneď sme utekali Šanťa hľadať,“ opísal nešťastnú udalosť mladík. Pri spomienke na pohľad, ktorý sa mu naskytol, sa takmer rozplakal „Na čistinke sme ho našli zastreleného. Našiel som krvavú škvrnu a neďaleko bol odhodený. Nevieme, kto vystrelil. Zasiahol ho do hrude. V podstate Šanťa popravil.

Ten, kto strieľal, ohrozil aj nás a všetkých ľudí, ktorí tam boli. Šanťo mal strieborný reflexný obojok aj visačky,“ krúti hlavou majiteľ a dodáva: „Zabalili sme ho do mikiny. Odniesli sme ho v náručí a ľudia sa pýtali, čo sa stalo a ponúkali pomoc,“ rozplakal sa Michal. Keďže boli na prechádzke v revíri, predpokladá, že jeho miláčika mohol zastreliť nejaký poľovník.

Prípad preberá polícia

Podľa poľovníckeho špecialistu Jána Kuchárika za určitých podmienok možno v revíri strieľať aj na psa. „Áno, ak sa pes nachádza vo vzdialenosti 200 metrov od posledného obývaného domu, no nemôže to byť poľovnícke plemeno. Musí byť zároveň aj mimo dosahu majiteľa, ktorý ho nemôže ovládať. Ak vidí poľovník človeka v pozadí, takého psa by nemal zastreliť. Ak je pes aj označený, mal by sa poľovník zdržať strieľania,“ vysvetlil Kuchárik s tým, že správny nebol ani ďalší postup.

„Každý poľovník, ktorý ide do revíru, sa musí zapísať do knihy návštev, a keď strieľa, aj keby neulovil zver, musí zapísať počet výstrelov a na čo strieľal. Čo nasledovalo, nebolo správne. Nemal tam nechať zviera pohodené,“ zdôraznil poľovník. Majiteľ psa sa preto obrátil na políciu. „Podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ povedal rázne Michal.