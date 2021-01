Chceli by ste vyšší plat? Pozor na trik so stravným

V parlamente sa bude rokovať o podobe stravného na Slovensku. Vláda navrhuje zaviesť možnosť vyplácať príspevok na stravu v hotovosti. Na prvý pohľad lákavá zmena však so sebou nesie niekoľko rizík, na ktoré sa neupozorňuje.

Posledné roky rástli ľuďom na Slovensku priemerné platy silným tempom. Medzi rokmi 2017 a 2019 to bolo dokonca až o 13 %. Nanešťastie, ďalší rast platov môže negatívne ovplyvniť nielen koronavírusová kríza, ale aj zmeny v Zákonníku práce zavádzajúce stravné v hotovosti. To, že slovenské mzdy by ešte mohli rásť, dokazuje aj jednoduché porovnanie so susednou Českou republikou, kde si v roku 2019 užívali na výplate priemerne o 200 eur viac ako my na Slovensku.

Plat už predsa vyšší máte

Väčšina zamestnávateľov na Slovensku pocítila negatívne dopady koronavírusovej krízy. Je preto prirodzené, že sa budú snažiť maximálne šetriť. Keďže platy patria k najväčším položkám, je možné, že práve tu budú hľadať priestor na šetrenia. Ak by sa prijali plánované zmeny v stravnom, nebuďte prekvapení, ak sa vás zamestnávateľ opýta, či by ste nechceli použiť stravné ako časť mzdy. Papierovo by vám znížil hrubú mzdu, ušetrili by ste čosi na daniach a odvodoch, od ktorých je príspevok na stravu oslobodený. Vystavili by ste sa však riziku, že vám zamestnávateľ jednoducho odmietne zvýšiť plat, keďže vám už mesačne aj tak na účet posiela viac peňazí ako doteraz.

Ešte pred začiatkom krízy, vo februári 2020, vyjadrila viac ako polovica ľudí v reprezentatívnom prieskume agentúry 2muse obavu, že by im zamestnávateľ po zavedení stravného v hotovosti odmietol zdvihnúť mzdu. Dokonca 74 % z nich uviedlo ako dôvod nezvýšenia mzdy práve navýšenie mzdy o stravné v hotovosti. V porovnaní s februárom minulého roku, keď bola ekonomická situácia oveľa priaznivejšia a koronavírus sme zatiaľ poznali len z médií, by výsledky v súčasnosti boli pravdepodobne ešte horšie. Argument „Aké zvýšenie platu, veď som vám plat už zvyšoval o stravné!“ tak môže byť v súčasnosti, keď firmy musia šetriť, ešte populárnejší.

Otvoriť galériu Zdroj: Reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, február 2020

Problém je aj to, že tento argument nie je jednorazový. Stravné sa totiž bežne zvyšuje podľa vývoja cien jedla a nápojov v reštauráciách, momentálne je tento rast zastavený do konca roka 2021. To znamená, že váš zamestnávateľ bude môcť argument o raste platu používať každý rok. Zo zákona vám totiž bude musieť vyplácať vyššie stravné.

Vadia vám gastráče? Zvoľte si elektronickú kartu

Zavedenie hotovosti ako jednej z foriem vyplácania príspevku na stravu však môže znamenať aj krok k zrušeniu stravného ako takého. Nie je vylúčené, že ak sa stravné začne masívne používať na vyplácanie časti mzdy, otvorí sa debata o zmysle stravného ako takého. Aj ministerstvo financií sa obáva scenára, v ktorom sa časť mzdy bude vyplácať cez stravné. Tak sa vyjadrilo už počas pripomienkovania zmien v Zákonníku práce, ktoré stravné v hotovosti zavádzajú.

Hrozí tak, že príde na slová politikov presadzujúcich finančný príspevok, že nejde o poslednú zmenu. Neustále diskusie o tom, či zaviesť hotovosť, alebo ponechať lístky, ale aj o tom, kto bude rozhodovať o forme jeho vyplácania, môžu viesť k otázke, či stravné vôbec ako benefit ponechať. Aj preto je zrejmé, že o budúcnosti zachovania príspevku na stravovanie, jeho oddelení od výplat a ich prípadného zvyšovania budú rozhodovať poslanci Národnej rady SR. Nám ostáva len veriť, že rozhodnú tak, aby svojím rozhodnutím ešte nezhoršili ekonomickú situáciu občanov.