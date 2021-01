Majiteľ baru mal otvorené počas lockdownu, obrovské problémy: Pravda o advokátke, ktorá huckala aj mladú rodičku!

Dostal sa do poriadnych problémov. A kvôli nerešpektovaniu nariadení skončil na Štedrý deň na súde, na ktorom ho aj odsúdili. Majiteľa baru Moto Pub mala do extrémov presviedčať neslávne známa advokátka Krajníková.

Advokátka Krajníková má od začiatku pandémie na svedomí nešťastie mnohých ľudí. Nič netušiacich Slovákov presviedča, aby ignorovali vládne nariadenia. Nejeden si už kvôli tomu zarobil na poriadne problémy s políciou. Krajníková sa dostala do povedomia prípadom, keď huckala mladú rodičku, aby si v nemocnici v Košiciach nenasadila pred pôrodom rúško a odmietla aj testovanie.

Celý svoj príbeh rozpísal aj majiteľ baru v Prešove Moto Pub, ktorý mal otvorené aj počas prísneho lockdownu. "Podnik sme mali otvorený 2 týždne predtým, ako nás začala zastupovať Judr. Krajníková. Po týždni začali chodiť kontroly Rúvz, policajti a keď už to bolo na pravidelnom poriadku, žiadal som VÁS o pomoc, že potrebujeme právneho zástupcu. Vo veľkom ste nám začali posielať kontakty na Judr. Krajníkovú, nepoznali sme ju, nevedeli sme o koho ide. No nevolali sme jej. Ozvali sa nám sami z právnickej kancelárie, že náš prípad je medializovaný a že nás budú zastupovať zadarmo," začal svoje rozprávanie majiteľ baru, ktorý tvrdí, že advokátka ho presvedčila aj na to, aby si na dvere nalepil transparent "otvorené bez obmedzení" a vyhlásenie o zákaze vstupu orgánov štátnej moci.

Podľa slov majiteľa sa návštevy polície stupňovali, a tak sa rozhodli zatvoriť. "Na to si ma zavolala Krajniková do kanclu, doslova ma zdrbala ako psa, že o čo nám ide, že všetko o čo sa ona snaží chceme zničiť. Citujem ´Na akú p**u ja to tu všetko robím, keď vy sa chcete teraz vzdať.´ Vedeli sme, že nátlakom zo strany polície a RUVZ to nevedie k ničomu dobrému. Ostali sme zatvorení, ale to už policajti mali v rukách paragraf, na základe ktorého ma obvinili," opisuje odsúdený majiteľ.

"Chodili okolo zatvoreného baru a vykonávali kontroly až kým ma nezbadali že idem z potravín. Prišli do uzamknutej prevádzky bez ľudí a obmedzili ma na osobnej slobode. Nebránil som sa a išiel som dobrovoľne a bez pút. Policajti boli ústretoví, féroví a nemali žiadne násilné sklony. Fajn chlapci. Potom to, čo nasledovalo viete sami. Odobratie vecí vyšetrovateľom a 47 hodín v cpz. Pani advokátka nemala absolútne žiadnu snahu sa za mnou dostaviť a keď jej bolo manželkou povedané, že už mala byť dávno pri mne, tak jej len sucho odpovedala, čo ona urobí, keď som už tam. A miesto toho, aby dvihla riť, tak si veselo vypisovala žaloby voči štátu," pokračuje muž.

"Bolo 23.12. 2020 večer, keď sa dostavila na políciu v Prešove, bez rúška, s krikom (takto sa prezentuje) a dožadovala sa stretnutia so mnou. Odmietol som ju. Manželka mi medzitým vybavila druhého právneho zástupcu, ktorý sa 10 rokov zaoberá trestným právom a doslova mi povedal, že ju nemám počúvať, pretože vie pi**. Tak prišlo na súd. Mal som prokurátora, ktorý sa ani nechcel baviť o podmienke a keby som sa bol odvolal, mal právo ma držať v cpz ešte ďalších 48 hodín a súd bol 24.12. O 10 tej hodine ráno. Neodvolal som sa na naliehanie právneho zástupcu. A som rád. Nikdy som nedal Judr. Krajníkovej ani cent za právne služby a od kedy som vonku ani raz sa neozvala," hovorí podnikateľ, ktorý si myslí, že advokátka robí tieto veci kvôli zviditeľneniu sa.

"Pani advokátka si na nás urobila reklamu, pretože si zakladá politickú stranu, a tak sme jej prišli vhod ako obetní baránkovia. A v čase, keď poskytovala rozhovor pre ľudí v našom podniku, zároveň si zbierala podpisy a doslova nás nechala v štichu," ukončil sklamaný majiteľ podniku.