Predseda Úradu pre verejné obstarávanie skritizoval vicepremiéra Holého: Novela zákona nie je férová!

To, aký bude rok 2021 pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), v prvom rade závisí od vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

Pre TASR to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák v súvislosti s výhľadom úradu na tento rok.

Hlivák poukázal na to, že vicepremiér "za zatvorenými dverami" pripravil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá spolu s na ňu nadväzujúcou novelou z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), zasahuje aj do kompetencií ÚVO.

"Táto novela je v ostrom rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania, najmä je v rozpore s transparentnosťou, rovnakým zaobchádzaním a čestnou hospodárskou súťažou. Novela pána Holého nie je férová k podnikateľom, verejnosti, k verejným peniazom a v kontexte právnej zodpovednosti ani k vyhlasovateľom súťaží," podotkol Hlivák.

Zároveň poznamenal, že bolo vznesených viacero zásadných pripomienok. "Vzhľadom na množstvo, no najmä na povahu zásadných pripomienok sa javí ako najracionálnejšie, aby predkladateľ stiahol návrh zákona z legislatívneho procesu," myslí si predseda ÚVO. Upozornil tiež na to, že Generálna prokuratúra SR svojou zásadnou pripomienkou napadla kompetenciu úradu vicepremiéra Holého predkladať legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní.

Pripomenul preto, že ÚVO vypracoval zásadnú novelu zákona, ktorá vzišla z otvorenej a odbornej debaty a problémy v obstarávaní podľa Hliváka rieši systémovo. "Musíme si však počkať na politické rozhodnutie, dovtedy budeme pokračovať v našej poctivej práci," dodal.

Súčasne skonštatoval, že úrad bude v tomto roku posilňovať preventívnu činnosť, teda metodiku, či už cez stále pracoviská ÚVO v regiónoch, školeniami aj novými nástrojmi - podcastami a novými odbornými publikáciami. V nich plánuje ÚVO priblížiť zaujímavé rozhodnutia úradu aj Súdneho dvora EÚ.

Zákon o verejnom obstarávaní by mal podľa Hliváka patriť medzi priority štátu. "Myslím si, že zvlášť v týchto ťažkých časoch všetci vnímame napríklad to, v akej kondícii sú naše nemocnice, a ich stav do výraznej miery závisí aj od obsahu tohto zákona. Preto by som bol rád, aby bola zákonu o verejnom obstarávaní venovaná patričná pozornosť," zdôraznil.