Vzbura z radov Kongresu, členovia volajú po 25. dodatku ústavy: Trump priznáva porážku

Vyvolal šialenstvo, o akom nik nesníval. Dosluhujúci prezident Donald Trump (74) sa po protestoch opäť prihovoril k ľudu prostredníctvom videa na Twitteri.

Odsudzoval násilie, ktoré sa odohralo v Kapitole. Prisľúbil aj svoj odchod z Bieleho domu po Bidenovej inaugurácii. Medzitým silnejú podnety na jeho odvolanie podľa 25. dodatku ústavy, o ktorom diskutujú viacerí členovia Kongresu. Vyšetrovatelia plánujú prešetriť Trumpa, ktorý navádzal dav k výtržnostiam.

Hlasy po Trumpovom odvolaní kričia čoraz viac. Otázky týkajúce sa uplatnenia 25. dodatku sa postupne dostávajú k viceprezidentovi Mikeovi Pencemu. Podľa zdroja z Penceovho blízkeho okolia už neoficiálne medzi predstaviteľmi Kabinetu začali prebiehať búrlivé diskusie. Ako zdroj ďalej uviedol, je však veľmi nepravdepodobné, že k tomu reálne príde.

Sám Pence nezačal rokovať o uplatnení 25. dodatku so žiadnymi členmi Kabinetu, informoval administratívny pracovník pre CNN. Napokon aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo a minister financii Steven Mnuchin, ktorí boli ako prví za odvolanie Trumpa, svoje rozhodnutia stiahli. Podľa ich slov sa to už neoplatí, keďže zostáva iba 13 dní do Bidenovej inaugurácie.

Členovia Kongresu však spoločne diskutovali o možnosti požadovať od Trumpa predniesť prejav, ktorým by utíšil rozvášnený dav a informoval ho o pokojnom odovzdaní moci. Prezident to napokon vo štvrtok urobil vo vopred natočenom videu. „Rovnako ako väčšina Američanov som pobúrený násilím, bezprávím a chaosom. Okamžite som povolal Národnú gardu a federálne orgány činné v trestnom konaní, aby som zabezpečil budovu a vykázal votrelcov. Amerika je a vždy musí byť národom zákona a poriadku,“ dušoval sa Trump. Čo sa preukázalo ako ďalšie klamstvo, keďže tú povolal minister obrany Chris Miller na príkaz viceprezidenta Mikea Pencea.

Pri ďalšom kongresovom zasadnutí je teda veľká šanca, že by sa väčšina dovolala 25. dodatku ústavy, čím by Trumpa kompletne zbavili moci. Viacerí ministri sa vzájomne kontaktujú a zvažujú túto možnosť, no poniektorí stále váhajú z obáv, že by podráždili Trumpových prívržencov.

Končiaceho prezidenta, ktorý svojimi vyjadreniami vyburcoval dav k útokom v čase zasadnutia senátorov a kongresmanov, budú prešetrovať federálni vyšetrovatelia. „Hľadáme všetkých aktérov a kohokoľvek, kto v tom zohral úlohu. Ak dôkazy sedia s prvkami zločinu, budú obvinení,“ odpovedal na otázky novinárov prokurátor Michael Sherwin.

Medzitým si stredajšia vzbura vypýtala piatu obeť z radov samotnej polície. O smrti policajta, ktorý chránil areál, informoval na svojej sociálnej sieti kongresman Dean Phillips. Osudným sa mu mali stať zranenia, ktoré utrpel počas roztržky s búrlivým davom. Doteraz pri útoku na Kapitole zomreli 4 osoby, Trumpovu podporovateľku a zvyšné osoby, ktoré skonali v dôsledku náhlych zdravotných príhod počas protestu.