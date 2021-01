V Humennom sa dostali na vyššiu úroveň ekológie: Obyvatelia sídliska triedia už aj tento odpad!

Technické služby (TS) mesta Humenné začali so zberom a zhodnocovaním biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, nový zber odštartoval na najväčšom humenskom Sídlisku III, odkiaľ vo štvrtok 7. januára vyviezli prvých 910 kilogramov vyzbieraného kuchynského odpadu do Sniny, kde sa nachádza kompostáreň s technológiou aeróbneho spracovania BRKO. „Výsledkom jeho spracovania je biohumus,“ uviedol Škuba. Zároveň dodal, že najbližší vývoz je plánovaný o týždeň, vo štvrtok 14. januára. V prípade potreby ho ale TS zrealizujú o dva dni skôr.

Po Sídlisku III plánujú TS postupne od marca do mája tohto roka zaviesť zber a zhodnocovanie BRKO aj na ďalšie sídliská a mestské časti. Druhým v poradí bude Sídlisko pod Sokolejom. Každá humenská domácnosť dostane na zber týchto odpadov perforované košíky, recyklovateľné vrecia do košíkov i odpadové nádoby, kde sa bude odpad vysypávať. Na Sídlisku III dostalo perforované košíky 1 273 humenských domácností, k nim rovnaký počet recyklovateľných vriec do košíkov. Jedna rolka obsahuje 25 kusov. „Samospráva nimi plánuje Humenčanov zásobovať. Ak sa však v domácnosti minú skôr, je potrebné si ich zakúpiť,“ uviedol Škuba s tým, že pri bytovkách pribudlo aj 12 nových 240-litrových kontajnerov hnedej farby.

Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad majú občania a samosprávy na základe zákona od 1. januára tohto roka. Ide nielen o odpad zo záhrad, ale aj z domácností, kde patria aj zostatky jedla a kuchynský odpad. Mestá, respektíve obce majú povinnosť tento odpad vyvážať. „V komunálnom odpade je až 40 percent objemu biologicky rozložiteľných zložiek. Keď sa časom začne rozkladať, vznikajú nebezpečné plyny, ktoré pôsobia neblaho na životné prostredie, vplývajú na skleníkový efekt. Preto je kuchynský odpad nutné triediť, zbierať,“ upozornil riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.