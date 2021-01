Zákerný plán českých mladíkov, ako sa dostať k vile: Telá zavraždeného páru skončili vo vodnej nádrži

Za dvojnásobnú vraždu motivovanú nepoctivým získaním vily v pražskej časti Bubeneč uložil v piatok súd Tomášovi Fialovi výnimočný trest 23 rokov väzenia

Jeho kamarát Jiří Nehyba si má odpykať päť rokov za pokus o podvod a má tiež zaplatiť päť miliónov korún ako peňažný trest. Verdikt nie je právoplatný, obaja mladíci vinu odmietajú. Telá zavraždeného páru našla polícia vo vodnej nádrži Švihov po niekoľkých mesiacoch pátrania. Predseda senátu pražského mestského súdu Petr Blažek zmienil pri odôvodnení verdiktu vysokú inteligenciu oboch obžalovaných.

"Vymysleli si pomerne sofistikovaný spôsob, ako sa k tejto nehnuteľnosti dostať. Možno aj za spolupáchateľstva pána poškodeného, ​​to sa dnes už nedozvieme," uviedol. Dvadsaťpäťročný Fiala a o rok starší Nehyba chceli podľa rozsudku nezákonne získať historickú vilu v hodnote presahujúcej 20 miliónov korún, ktorú vlastnila neskôr zavraždená seniorka. Sfalšovali kúpnu zmluvu. Fiala potom majiteľku nehnuteľnosti aj jej druha odviezol začiatkom júna 2019 do prenajatej chaty.

Tam ich podľa súdu zavraždil, zaťažil ich tela závažím a zhodil ich z mosta do vody. Muž mal sečné rany na hlave, roztrieštenú lebku a pomliaždený mozog. Presnú príčinu úmrtia ženy sa nepodarilo určiť, seniorka sa zrejme utopila. Štátna zástupkyňa žiadala pre Fiala 30 rokov väzenia, pre Nehybu chcela päť rokov za mrežami a peňažný trest 10,5 milióna korún. Fiala, bývalý študent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej, spočiatku priznával, že zabil 57-ročného muža, a to údajne v sebaobrane kutáčom po tom, čo tento muž na chate zavraždil svoju o 15 rokov staršiu družku.

Neskôr na súde vyhlásil, že pri smrti páru vôbec nebol. Pripustil, že spoločne s Nehybom dojednávali s mužom a ženou kúpu vily a že sa s nimi kvôli doladeniu detailov dohody stretol na chate v dedine Veľká Paseka neďaleko jeho bydliska v Ledči nad Sázavou. Podľa jeho poslednej verzie objekt opustil potom, čo sa spolu pár začal hádať, a vrátil sa až neskoro v noci kvôli zabudnutej taške. Tvrdí, že vtedy videl dvoch mužov manipulovať s bezvládnym ženiným telom. Nehyba sa obhajoval tým, že nechcel nikoho podviesť - vilu hodlal kúpiť a o vražde nevedel.

Partner ženy údajne Fialu a Nehybu na jar 2019 kontaktoval s tým, že je ochotný obchod za províziu sprostredkovať a kvôli svojim dlhom mal súhlasiť s tým, že mladíci za vilu zaplatí iba 2,5 milióna korún. V čase vraždy bol Nehyba v zahraničí. Auto zavraždených obaja mladíci po vražde odviezli do Maďarska a potom sa pokúsili nechať previesť vilu v katastri nehnuteľností. To sa im nepodarilo kvôli zásahu polície. Súčasťou verdiktu je aj to, že Fialovi a Nehybovi prepadne 1,5 milióna korún, ktoré policajti zaistili na ich účtoch. Fiala má navyše jednej z pozostalých uhradiť pol milióna korún za spôsobenú nemajetkovú ujmu.