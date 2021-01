Prednosta z nemocnice bol prvým zaočkovaným v Martine: Prečo je to pre mňa dôležité

V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) zaočkovali v utorok prvých 30 zdravotníkov.

Prvým bol prednosta Neonatologickej kliniky Mirko Zibolen. "Samozrejme, mám snahu sa chrániť, no rovnako podstatný je pre mňa aj druhý pohľad na očkovanie - spoločenská zodpovednosť. Chcem chrániť nielen seba, ale aj svojich pacientov, kolegov a blízkych. To je pre mňa veľmi dôležité. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa mi bude po zaočkovaní určite lepšie pracovať," povedal 58-ročný prednosta martinskej neonatológie s tým, že záujem o očkovanie zo strany zdravotníkov spôsobilo prevládnutie odborného pohľadu nad emóciami.

Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM začala nemocnica prípravy na spustenie vakcinačného centra už pred Vianocami. "Vakcíny priviezla špeciálna transportná služba, v UNM máme mraziace boxy, kde je mínus 80 stupňov Celzia. Deň pred podaním sa z neho vakcína vyberie a nechá sa pasívne rozmraziť v chladničke. Na druhý deň sa nariedi a pripraví na samotné očkovanie," informoval primár pľúcnej kliniky Ivan Kocan.

V pilotnej fáze očkovania priviezli do martinskej nemocnice takmer 3000 dávok vakcíny, ďalšie očakávajú počas budúceho týždňa. Kapacita vakcinačného centra UNM sa bude postupne zvyšovať. "Dnes je to 30 ľudí, zajtra 50 a od štvrtka (7. 1.) by sme mali zaočkovať po sto ľudí denne. Začíname našimi zamestnancami a od 11. januára aj ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa prihlásili prostredníctvom portálu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI)," dodal Kocan.

"Očkovanie je dobrovoľné, vedenie martinskej nemocnice predpokladá, že oň bude mať záujem 800 až 1000 zamestnancov. Preočkovanie by malo nasledovať po 21 dňoch od podania prvej dávky vakcíny," uviedla Marčeková.

Doplnila, že zo zamestnancov prekonalo ochorenie COVID-19 do dnešného dňa už viac ako 500. "V UNM bol od Vianoc do konca roka 2020 hospitalizovaný najväčší počet pacientov s ochorením COVID-19 od vypuknutia pandémie. Kritické obdobie sa zdravotníkom podarilo zvládnuť aj vďaka prísnejšiemu lockdownu, ktorý mal za následok zníženie počtu chorých a menší tlak na nemocničné lôžka a personálne kapacity nemocnice," podotkla Marčeková.

"Určite budeme radi, ak sa zamestnanci dajú zaočkovať a nebudú nám potom vypadávať. Aby bola nemocnica schopná pracovať v plnej prevádzke a poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí ju potrebujú," uzavrel Kocan.