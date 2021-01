Cehlárik má vo Švédsku skvelú formu: Už dlho som si tak nezastrieľal

Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik (25) má na prelome rokov formu ako hrom.

Prispel k trom víťazstvám Leksandu v neprerušenej sérii vo švédskej SHL dovedna piatimi gólmi a dvoma asistenciami. Deň pred Silvestrom strelil gól a pridal asistenciu vo víťaznom zápase nad Skellefteou (5:3). V druhý deň nového roka úradoval na ľade Brynäs, keď k triumfu hostí 5:4 po nájazdoch prispel presným zásahom a dvoma úspešnými zakončeniami zo samostatných nájazdov. Zatiaľ naposledy presvedčil 25-ročný Žilinčan o svojej streleckej výnimočnosti v Jönköpingu. Vo víťaznom súboji proti HV 71 (4:2) strelil víťazný zásah a mal aj jednu gólovú prihrávku.

"Peter je skvelý hráč. Najprv som skóroval po dorážke jeho strely, čo vôbec nebol problém. Neskôr v presilovej hre sme trpezlivo čakali na príhodnú chvíľu a keďže Peter je dobrý strelec, vzal to na seba. Boli sme v tomto zápase lepší a zaslúžene sme zvíťazili," pochválil slovenského spoluhráča Fín v službách Leksandu Otto Paajanen podľa klubového webu.

"Všetko to vyzerá jednoducho, keď sa strieľajú góly. Odviedli sme dobrú robotu a jediné čo sa ráta, je víťazstvo," skonštatoval Cehlárik, cituje ho web švédskej televízie SVT. Na margo svojich šiestich pokusov na bránku súpera dodal: "Už dlho som si tak nezastrieľal."

Leksandu patrí v tabuľke SHL ôsma priečka so ziskom 42 bodov z 28 zápasov. Za lídrom Frölundou zaostáva o 17 bodov. Mužstvo do vyšších poschodí tabuľky ťahá predovšetkým prvý útok, v ktorom je okrem Cehlárika aj jeho krajan Marek Hrivík. Zatiaľ čo Hrivík po prekonaní koronavírusu prišiel o pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže, Cehlárik sa so 17 gólmi vyšvihol na líderskú priečku medzi strelcami. Dvojica Jesper Frödén a Emil Pettersson za ním zaostáva o tri zásahy. Útočník Växjö Pettersson je zároveň s 34 bodmi najproduktívnejší hokejista najvyššej švédskej súťaže, Cehlárik na treťom mieste má o 6 bodov menej. V 28 zápasoch si pripísal 28 bodov za 17 gólov a 11 asistencií. Hrivíkovi patrí s 27 bodmi šiesta priečka.