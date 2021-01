Ďalšie nepríjemné správy z úst Gröhlinga: Na toto môžu deti do konca lockdownu zabudnúť

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie. "Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli prejsť na prezenčnú výučbu," poznamenal Gröhling. Ako dodal, situácia sa ešte spresní neskôr v závislosti od aktuálnej situácie.

Osemročné gymnáziá, ktoré pokrývajú druhý stupeň základných škôl a stredných škôl, sa predbežne v rámci plánu rezortu školstva majú otvárať k 25. januáru. "Končiace ročníky budú mať predbežne možnosť prezenčnej výučby od 18. januára po pretestovaní. Je to však plán a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať," dodal minister školstva.

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Situácia by mohla podľa plánu rezortu školstva od 18. januára vyzerať tak, že otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Gröhling tvrdí, že rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú od tohto dátumu vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti od príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.