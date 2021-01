Kandidát na špeciálneho prokurátora Kysel: Zásadné vyhlásenie Transparency International

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel patrí k top prokurátorom venujúcim sa organizovanému zločinu a terorizmu.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to konštatuje organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorej zástupcovia sa v pondelok zúčastnili zasadnutia Rady prokurátorov SR, na ktorej si rada vybrala Kysela ako svojho kandidáta na špeciálneho prokurátora. Jeho protikandidátom bol jeho kolega Ján Šanta.

Kysel podľa TIS prezentoval pred radou široké odborné znalosti a predstavil podrobnú analýzu špeciálnej prokuratúry. „Pre nás osobne bol Šanta v prejave o niečo presvedčivejší a oproti Kyselovi prezentoval ucelenejšiu víziu ďalšieho smerovania špeciálnej prokuratúry. No rozdiely medzi oboma kandidátmi sú minimálne,” uvádza TIS. Obom kandidátom pritom organizácia vytkla, že sa v minulosti verejne nepostavili proti dnes väzobne stíhanému bývalému šéfovi špeciálnej prokuratúry Dušanovi Kováčikovi. Obaja totiž vo svojich prejavoch podľa TIS opísali praktiky bývalého šéfa, ktorý odoberal podriadeným citlivé prípady, ktoré končili u neho alebo ich posúval poslušným kolegom.„Jeden prípad bol takto odňatý aj samotnému Kyselovi, pričom šlo o vyšetrovanie vedúce k vysokopostavenému činiteľovi. Kysel sa podľa vlastných slov dostal do sporu s Dušanom K., ktorý si ho predvolal na koberec a tlačil na neho, aby do piatich dní ‚vypadol' z úradu, čo sa nakoniec neudialo,” dodala TIS.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na šéfa ÚŠP je do piatku 8. januára. Kandidáti budú následne rovnako ako uchádzači o post generálneho prokurátora vypočúvaní pred parlamentným ústavnoprávnym výborom. O kandidátoch, ktorých výbor odporučí, bude nakoniec hlasovať parlament. Svoju kandidatúru na post špeciálneho prokurátora už avizoval advokát Daniel Lipšic.