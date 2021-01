Komora advokátov píše Kolíkovej: Prečo sme v komisii nechceli mať svojho člena

Slovenská advokátska komora (SAK) nevyužila možnosť nominovať svojho kandidáta do komisie, ktorá sa má zaoberať úmrtím policajného exprezidenta Milana Lučanského.

Dôvodom sú prebiehajúce trestné stíhania. Vyplýva to z listu, ktorý v sobotu 2. januára adresovala SAK ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Tá v pondelok 4. januára na tlačovej konferencii informovala, že miesto kandidáta SAK v komisii venovala zástupcovi médií, ktorým sa stal Ján Petrovič z portálu Aktuality.sk.

„SAK je za otvorenie poctivej celospoločenskej diskusie o podmienkach výkonu väzby v SR, využívanie tohto inštitútu a dodržiavanie princípu primeranosti a zdržanlivosti v trestnom práve,“ uviedol v liste ministerke predseda SAK Viliam Karas. Dodal, že by pri zriadení komisie by SAK privítala nadrezortnú spoluprácu a bola by ochotná v rámci medzirezortnej spolupráce poskytnúť svojich odborníkov.

Do kontrolnej komisie, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského boli nominovaní Juraj Krúpa (OĽaNO), Milan Laurenčík (SaS), Petra Hajšelová (Sme rodina), Marián Saloň (Smer-SD), Mariana Kotleba (ĽSNS) a Denisa Saková (Hlas-SD). Súčasťou komisie budú aj nominanti kancelárie prezidentky a kancelárie verejnej ochrankyne práv. Okrem portálu Aktuality bude mať svojho nominanta v komisii aj denník Pravda, jej členmi budú aj dve inštitúcie zo zahraničia.