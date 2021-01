Odklepnuté: Mexiko schválilo použitie vakcíny od firmy AstraZeneca

Mexiko schválilo v pondelok na núdzové použitie vakcínu proti novému koronavírusu vyvinutú vedcami z Oxfordskej univerzity a spoločnosťou AstraZeneca.

Na Twitteri to oznámil námestník mexického ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell, informovala v utorok agentúra AFP. Vakcínu už pred Mexikom schválili regulačné úrady v Británii, Indii a Argentíne. López-Gatell uviedol, že táto očkovacia látka by pre obyvateľov mohla byť dostupná v marci. "Závisí to od súkromných subjektov, ktoré teraz pracujú na tom, aby stanovili (jej) výrobnú kapacitu," povedal na tlačovej konferencii.

Ide už o druhú vakcínu, ktorej použitie odobrili mexické úrady. Tou prvou bola vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer, ktorou začalo Mexiko 24. decembra očkovať svojich obyvateľov - v prvej fáze zdravotníkov. Do nedele 3. januára sa ňou podarilo podľa vlády zaočkovať približne 30 000 zdravotníkov, čo predstavuje zhruba štvrtinu zo zamýšľanej prvej fázy.

Mexiko patrí ku krajinám s vôbec najvyšším počtom úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Dodnes zaznamenalo vyše 1,4 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 127 000 úmrtí. Mexiko sa so spoločnosťou AstraZeneca zatiaľ dohodlo na kúpe 77,4 milióna dávok vakcín. Podpísalo tiež predbežnú zmluvu na kúpu vakcín od čínskej spoločnosti CanSino Biologics (Kchang-si-nuo šeng-wu). Zároveň je súčasťou medzinárodnej iniciatívy COVAX podporovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcínam pre všetky krajiny.

Mexická vláda sľúbila bezplatné očkovanie pre svojich - takmer 129 miliónov - obyvateľov. Zabezpečiť takúto rozsiahlu vakcináciu bude aj so zapojením ozbrojených síl logisticky náročnou úlohou, komentuje AFP.