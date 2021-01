Nitra sa zmieta v koronakatastrofe, zarážajúce správanie Krajčího a Matoviča: Odborník sa už neudržal!

Prečo nekonajú?! Epidemiologická situácia sa v Nitre vymkla spod kontroly a pacientov s COVID-om už nie je kam dávať. Ministerstvo zdravotníctva pod taktovkou Mareka Krajčího (46) však dáva ruky preč a hovorí, že o prísnejších opatreniach v regióne nerozhoduje.

Nitriansky kízový štáb chce uzatvorenie celého okresu vrátane fabrík, no schválenie týchto opatrení vládou je v nedohľadne. Na katastrofickú situáciu v nitrianskom regióne upozorňujú odborníci už dlhšie.

„Aj dôsledkom kumulácie pacientov v zbernej nemocnici došlo k nakazeniu veľkého množstva personálu a následne sa nákaza rozniesla do rodín. Za týždeň je v Nitre pozitívne identifikované takmer 1 % populácie, to je šialene vysoké, a ak by to bolo v Nemecku, tak by tam prestala chodiť aj MHD a zavretý by bol celý okres,“ hovorí analytik Ivan Bosňák, podľa ktorého vláda absolútne nezvláda krízový manažment a s obyvateľmi Slovenska hrá ruskú ruletu.

V Nitre za 24 hodín zomrelo 10 ľudí a pacientov už nie je kam ukladať. Musia ich preto prevážať do iných nemocníc. V Galante sa zriadila druhá COVID-ová nemocnica, ktorá má pomôcť odbremeniť Nitru. „Sme v situácii ako na Orave,“ povedal primátor Marek Hattas. Podľa nitrianskeho lekára Petra Visolajského sa situácia v Nitre začína podobať talianskemu Bergamu, ktoré na jar zažilo kolaps.

Zatvoria fabriky?!

Kolabujúci zdravotnícky systém si podľa nitrianskeho krízového štábu vyžaduje tvrdý lockdown. Ešte prísnejší, ako práve zažívame v celej krajine. Zatvoriť by sa mal podľa kompetentných celý okres a jeho fabriky, vrátane Jaguaru.

Predškolské zariadenia by mali fungovať len pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a v predajniach by malo pripadať na jedného zákazníka 25 štvorcových metrov. Či však k niečomu takému dôjde, musí rozhodnúť Ústredný krízový štáb, ktorému šéfuje minister vnútra Roman Mikulec. Na našu otázku, kedy sa plánuje zasadnutie, na ktorom by riešili situáciu v Nitre, však odpoveď neprišla.

Rezort zdravotníctva dáva ruky preč

Ministerstvo zdravotníctva sa k aktuálnej situácii v nitrianskom regióne nevyjadruje. Nový Čas sa na rezort obrátil s otázkou, či sa v tomto najviac zasiahnutom regióne chystá sprísnenie opatrení. „Prosíme, obráťte sa na kompetentnú samosprávu mesta, ktorá o veci rozhoduje,“ znela strohá odpoveď. Podľa Visolajského mal minister už od novembra tlačiť na sprísňovanie a ak by bol lepší manažér, nemuseli sme byť jednou z najhorších krajín v Európe.

Zvláštne je aj to, že v takejto ťažkej situácii je ticho premiér Igor Matovič. Ten sa zvyčajne vyjadruje k aktuálnej situácii prostredníctvom facebooku, tentoraz však mlčí, aj keď Nitra melie z posledného. Neodpovedal ani na našu správu o tom, či podľa neho netreba okamžite konať a či by vláda nemala v tejto veci zasadať čo najskôr.

Nová COVID nemocnica v Galante

Súkromná nemocnica v Galante sa stane červenou nemocnicou. Bude len druhá na Slovensku po Novom meste nad Váhom, ktorá je určená len pre covidových pacientov. Dohodla sa na tom Penta s ministerstvom zdravotníctva. Galanta tak pomôže preťaženej Nitre, ktorá už nezvláda nápor pacientov s koronavírusom a počet hospitalizovaných tam stále rastie.