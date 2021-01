Smutný obrázok spred Rainerovej chaty: Toto sa stalo prvýkrát za 24 rokov

Smutná realita. Tradičný betlehem pri Rainerovej chate, ktorý obdivovali stovky turistov a každý sa pri ňom fotil, tento rok nebude.

Tradícia Troch kráľov s koledníkmi s muzikou na Novolesnianskej poľane bude tentoraz prerušená. Stane sa tak prvýkrát za 24 rokov! Môže za to pandémia koronavírusu, ale aj nedostatok snehu. Pri otváraní snehového betlehemu v minulosti sa stretli stovky ľudí, ktorí si užívali tatranskú povianočnú pohodu. V stredu však Novolesnianská poľana pri Rainerke bude zívať prázdnotou.

„Je to prvýkrát, odkedy sme otvorili chatu, že tu nebude betlehem. V roku 1998 môj brat Jozef z kopy snehu pred chatou vytvoril prvý betlehem. Ja som sa dohodol, že moji žiaci z Lendaku prídu s koledníckym programom. Zavolal som aj pár kamarátov a urobili sme si trojkráľové stretnutie. O rok známi pozvali svojich známych a už z toho bola tradícia, ktorá sa šírila aj bez akejkoľvek reklamy,“ vraví Peter Petras (74), chatár z Rainerovej chaty. Dnes túto tradíciu narušil koronavírus, lebo nie je možné organizovať žiadne podujatia.

„Príroda to akoby rešpektovala a nezabezpečila nám ani sneh na postavenie betlehema. Je to naozaj prvýkrát za 24 rokov, že je taký nedostatok snehu,“ vraví Petras, ktorý sa však myšlienky postaviť betlehem túto zimu nevzdáva, aj keby mal byť s veľkonočnými vajíčkami. „Miesto je neustále pripravené. Zatiaľ som zo snehu vyrezal aspoň nosiča, ktorý, dúfam, vytúžený sneh donesie a prinesie nám aj lepšie časy. Zatiaľ musíme s pokorou prijímať to, čo nám život primáša,“ uzavrel chatár.