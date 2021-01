Minister Gröhling ohlásil zmeny: Ruší sa externá časť maturity aj Testovanie 5

Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ruší.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti bude v termínoch od 17. mája. Rovnako sa ruší Testovanie 5. V pondelok večer o tom na sociálnej sieti informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

V prípade potreby môže ústna forma internej časti maturitnej skúšky prebiehať dva týždne, uviedol minister školstva. "Touto cestou zároveň aj vyzývam školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase učivo a začlenili ho do maturitnej skúšky v zúženom rozsahu," uviedol minister školstva.

Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. "Aby sme sa vyhli 'naháňaniu známok'. Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku," poznamenal na sociálnej sieti šéf rezortu školstva.

Gröhling takisto informoval, že Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna. "Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája)," uviedol minister školstva. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája).