Všetko je inak! Americké tajné služby to už nevydržali: Toto je najpravdepodobnejší pôvod COVID-19

Informácia, ktorá vás zrazí na kolená. Pôvod vírusu COVID-19, ktorý postihol celý svet, stále vyvoláva množstvo otáznikov. Americké tajné úrady ukazujú prstom na Čínu!

Ako uvádza portál The Sun, zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť USA Matthew Pottinger tvrdí, že najpravdepodobnejšou teóriou o pôvode koronavírusu je, že unikol z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Podľa neho aj samotní lídri v Číne „pripúšťajú“, že existuje šanca, že teórie o vypuknutí ochorenia COVID-19 na zvieracom trhu sú nepravdivé.

Matthew Pottinger sa teraz obracia na politikov z celého sveta a upozorňuje na to, že podľa amerických tajných služieb vírus naozaj unikol z najväčšieho čínskeho laboratória - Wuhan Institute of Virology. „Existuje čoraz viac dôkazov o tom, že laboratórium je pravdepodobne najdôveryhodnejším zdrojom vírusu,“ uviedol Pottinger vo vyhlásení a skloňoval slová ako „únik“, alebo „nehoda“. Podľa neho aj úrady v Pekingu vylučujú, že by COVID-19 pochádzal z trhu s morskými plodmi.

Informácia vyplávala na povrch krátko po tom, ako americké úrady priniesli informáciu, že majú „informátora“ priamo z laboratória v meste Wu-chan.

Teóriu o tom, že COVID-19 pochádza z laboratória pravidelne spomínal aj americký prezident Donald Trump. V máji v roku 2020 Donald Trump tvrdil, že prepuknutie koronavírusu bolo výsledkom „hroznej chyby“ v Číne po tom, čo tvrdil, že videl dôkazy, že vírus pochádza z laboratória vo Wu-chane. Americký prezident dodal, že čínsky komunistický režim sa následne pokúsil zakryť ich chybu, ale „oheň už nemohli uhasiť“.

Na ututlanie úniku vírusu poukazovala čínska novinárka Zhang Zhan (37), ktorá bola kvôli jej správam uväznená na 4 roky. Dôvodom malo byť „vyvolávanie hádok a problémov“. Na súde odznelo že novinárka poskytovala rozhovory zahraničným médiám, narušovala verejný poriadok a zlomyseľne manipulovala s pandémiou.