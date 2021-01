Obeseniu Lučanského († 51) sa podľa Kolíkovej nedalo zabrániť: Dva nepriestrelné dôvody

Začnú overovať okolnosti jeho smrti. Samovražda bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) vyvolala v spoločnosti viacero otázok. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) rozhodla o zriadení špeciálnej komisie, ktorá sa bude zaoberať tým, čo sa za múrmi väznice stalo.

Okrem toho sľúbila zverejniť úradné záznamy toho, čo sa o Lučanského smrti vie. Kolíková povedala, že komisii sprístupnia všetky informácie a dokumenty, ktoré majú k dispozícii. „Na základe informácií, ktoré máme, predpokladáme, že išlo o samovraždu,“ zopakovala Kolíková.

Sama však komisiu poverila aj vyšetrovaním udalosti, ktorá predchádzala Lučanského samovražde. „Pristupovala som k tomu z pohľadu toho, o akú osbou ide. Ide o generála, policajného prezidenta a takáto udalosť vytvára mnohé otázniky vo verejnosti aj opozícii. Je dôležité vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, ktoré s touto udalosťou súvisia,“ hovorí Kolíková.

Samotná komisia sa skladá zo 17 ľudí a sú v nej traja zástupcovia koalície, traja z opozície a svojich nominantov dodali aj z prezidentskej kancelárie či od ombudsmanky. „Podpísali záväzok o mlčanlivosti. Keď bude mať komisia závery, tak o nich bude informovať verejnosť. Ak niekto nebude so závermi súhlasiť, tak sa vyjadrí, aké mal k tomu dôvody,“ opísala Kolíková.

Ona sama trvá na závere, že to bola samovražda podľa všetkých záznamov, ktoré majú k dispozícii. „Mám záujem na tom, aby sa to prešetrilo čo najskôr. Osobne si nemyslím, že by sme mali čakať na závery trestného konania,“ tvrdí Kolíková. Kamerové záznamy zverejniť zatiaľ nemôže, lebo ju z prokuratúry informovali, že by išlo o marenie trestného konania. „Udalosť je zneužívaná politicky,“ priznala Kolíková s tým, že nemá dôvod uvažovať nad svojím odchodom. „Urobím všetko pre to, aby bola prešetrená a myslím si, že by to bolo zbabelé. Ak budú výsledky také, že by som mala niesť zodpovednosť, tak som pripravená tomu čeliť,“ skonštatovala Kolíková.

Odpovedala aj na otázky ohľadom toho, či sa skutočne nedalo zabrániť, aby sa Lučanský obesil. „Nežijeme v dobe, aby sme mohli obvineného vo väzbe nonstop sledovať a mohol by byť v cele nahý, aby sme tomu incidentu zabránili. To samo o sebe by bolo považované za mučenie,“ dodala. Chápe, že vznikajú aj otázky ohľadom prvého incidentu, keď si Lučanský poranil oko. „Sám však povedal, že išlo o neúmyselný incident,“ povedala Kolíková.

Ku komisii má mať prístup aj rodina Lučanského. Ministerka im chce umožniť, aby komisii kládli otázky a aby sa dozvedeli o záveroch skôr, ako budú prezentované verejnosti.

Aj oni sú v komisii

Juraj Krúpa (OĽaNO)

Milan Laurenčík (SaS)

Petra Hajšelová (Sme rodina)

Marian Saloň (Smer)

Marian Kotleba (ĽSNS)

Denisa Saková (Hlas)

Radovan Pala (advokát od prezidentky)

Tomáš Čitbaj (zástupca ombudsmanky)

Anna Šabatová (bývalá česká ombudsmanka)

zástupcovia médií

ako expertka bude pôsobiť p. Lukasová (členka výboru na predchádzanie mučenia pri rade Európy) aj Monika Plátek (posudzovala stav väzenstva v iných krajinách)

ZVJS: Veríme, že sa ukáže pravda

Príslušníci ZVJS sú presvedčení, že tak ako v iných prípadoch pokusov o samovraždu vo väzenských zariadeniach, aj v prípade Lučanského sa riadnym vyšetrovaním generálneho prokurátora, zriadenej nezávislej vyšetrovacej komisie a orgánov činných v trestnom konaní jednoznačne preukáže ako príčina smrti jeho osobné rozhodnutie.

„A nie zlyhanie jednotlivca, skupiny osôb či systému dozoru a stráženia obvineného v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov,“ zaslali svoje stanovisko dozorcovia. Ako uviedli v liste, vnímajú aj zneužívanie situácie na poburovanie verejnosti a vyvolávanie spoločenských vášní. Plánujú sa brániť aj právnou cestou, teda podaním trestných oznámení na šíriteľov „zámerných lží či nepodložených konšpirácií“. Nesúhlasia ani s odchodom šéfa ZVJS Milana Ivana.