Aj vďaka čitateľom Nového Času vzniká exkluzívny obsah! Toto je 12 najlepších tipov roku 2020!

Na tvorbe denníka Nový Čas sa významnou mierou podieľajú aj jeho čitatelia. Vďaka ich fotkám, videám a informáciám vzniká veľké množstvo článkov s exkluzívnym obsahom.

Naši čitatelia si vytrvalo všímajú neduhy a prešľapy politikov, výstrelky celebrít či vrtochy známych športovcov. Sú prosto všade a nedá sa pred nimi prakticky nikde ukryť. Presvedčí vás o tom aj výber najlepších čitateľských tipov za rok 2020.

Weiss s nohavicami dole

Futbalistu Slovana Bratislava Vladimíra Weissa ml. (30) zachytil čitateľ Nového Času pred luxusným hotelom v Tatrách v najcitlivejšej pozícii - s nohavicami dole. Spolu s ním tam bol Kmotrík ml., ktorý na margo zverejnených záberov vyhlásil: „S Vladovou manželkou a mojou partnerkou sme na spoločnom víkende. Vlado prežíval náročné a ťažké obdobie, a ako jeho blízky kamarát považujem za normálne, že sa kamarátsky objímeme a podporíme sa. Nechýbali preto ani normálne ľudské emócie. Mrzí nás záverečná časť videa, za čo sa v mene Vlada ospravedlňujem.“





Na nevestu si posvietila polícia

Lucia Hlinková (30) sa divákom vryla do pamäti prostredníctvom markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Ženíchovi Ivanovi (39) narobila v živote poriadny prievan a zdá sa, že ju problémy neobchádzajú ani v súkromí. Po tom, čo za zasnúbila s novým priateľom Marekom, teraz obaja čelia vážnemu obvineniu kvôli drogám. Bratislavskí policajti ich totiž zadržali aj s ďalšími osobami a všetkým obvineným teraz hrozí v prípade dokázania viny 10 až 15 rokov basy.





Ako to bolo s týraním manželky?

Po zadržaní bývalého reprezentanta Kamila Kopúnka (36) postupne vychádzali na povrch nové informácie o pozadí jeho vzťahu s manželkou Dominikou (34). Rodina športovca je presvedčená, že ide o omyl a Kamil by manželke neublížil, aj keď ich vzťah sa rozpadá a speje k rozvodu. Vinu vehementne popiera aj samotný Kamil Kopúnek.





Prehovoril brat zavraždenej

Novému Času sa ozvala rodina Janette († 48), ktorú mal podľa polície spolu s jej druhom Miroslavom († 44) zavraždiť jeho syn Lukáš (25). V zahladzovaní stôp mu mali pomáhať nevlastné sestry Vaneska a Norika. Najbližší príbuzní Janette sa s jej tragickou smrťou nevedia zmieriť. Brat dobodanej ženy Rastislav tvrdí, že milovala Mira a jeho dcérky a chcela byť neustále s nimi. To sa jej napokon stalo osudným. Bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, za čo zaplatila svojím životom.





Predaj Mečiarovej vily

Michal Mečiar sa dostal do Ameriky ešte v deväťdesiatych rokoch a v roku 1998 si tam zobral svoju doterajšiu manželku Eriku. Prvú nehnuteľnosť kúpili ešte v roku 1999 za 243 000 dolárov, druhá im pribudla v inom meste v roku 2011 už za väčšiu sumičku - 1 750 000 dolárov. V januári 2020 predali svoju prvú nehnuteľnosť, ktorú si kúpili ešte v roku 1999. Teraz ju predali za 533-tisíc dolárov (449-tisíc €), čiže za viac ako dvojnásobok.

Po škandále opäť lieta

Pilot Miroslav Gronych (40) začal lietať v 14 rokoch v aeroklube v Nových Zámkoch na klzákoch a vznášanie sa v oblakoch ho oslovilo natoľko, že si spravil licenciu na dopravné lietadlá. Stal sa kapitánom a práca ho zaviala až do Kanady. Tam mu však jeden večer úplne zmenil život. Opitý nasadol do lietadla, nafúkal a šiel do väzenia. Čitateľ nás upozornil, že po odpykaní trestu pilot Gronych opäť lieta. On nám to potvrdil, pričom je evidentné, že ho život za mrežami zmenil. Tvrdí, že teraz alkohol z celého srdca nenávidí!





Fico v Karibiku

Expremiér Robert Fico zatúžil po exotike. Svedčia o tom fotografie nášho čitateľa, ktorý ho v decembri zachytil, ako nakupuje v supermarkete v Dominikánskej republike. Predseda Smeru si v Karibiku na papalášske maniere evidentne nepotrpel, pretože stál trpezlivo v rade spolu s ostatnými kupujúcimi a na tvári mal rúško.





Riaditeľka o masakre v škole

Krvavý útok v Spojenej škole vo Vrútkach (okr. Martin) bude mať riaditeľka Erika Repková pred očami do konca života. Bola priamym svedkom brutálneho útoku bývalého žiaka Ivana († 22), ktorý vrazil nôž do srdca jej zástupcovi Jaroslavovi Budzovi († 62). Niekoľko dní po tragédii, aká nemá na Slovensku obdoby, sa odhodlala opísať desivé detaily šialeného útoku Ivana v ich škole.





Svedok nehody si podal Kralevich

Pri dopravnej nehode na Tomášikovej ulici v Bratislave prišla o život mladá Vietnamka Linh († 18). Rodina, známi a spolužiaci hrozivú skutočnosť, že usmievavá študentka už nie je medzi živými, nesú len veľmi ťažko. Bezsenné noci z osudného dňa má však aj Ján (49), ktorý dievčinu tesne po zrážke priamo na mieste oživoval. S Novým Časom sa podelil o trpké sklamanie zo správania missky a podnikateľky Daniely Kralevich (35), ktorá sa podľa jeho slov nezachovala ľudsky.





Exmilenka žaluje futbalistu

Bývalého futbalového reprezentanta Jána Ďuricu (38) zažalovala Bratislavčanka Gabriela (25), ktorá tvrdí, že ju nakazil vysoko rizikovým HPV vírusom. Ten sa prenáša pohlavným stykom. „Zoznámili sme sa v lete 2017 na párty v Šamoríne. Prakticky okamžite sme začali spolu udržiavať milenecký pomer,“ prezradila okrem iného odvrhnutá milenka v Novom Čase.





Nová liečba jej dala nádej

Príbeh Magdalény (22) z Častkoviec (okr. Nové Mesto nad Váhom) čitateľov Nového Času veľmi dojal. Mladá žena trpí od narodenia cystickou fibrózou. V jej prípade však ide o zriedkavú mutáciu génu, ktorá je na svete ojedinelá. Pľúca jej fungovali už len na 28 percent. Potrebovala drahú liečbu, ktorá stojí viac ako 20-tisíc eur mesačne a musí sa brať do konca života. Po článku v Novom Čase jej túto liečbu schválili a významne jej zlepšili kvalitu života.





Kronerová mala COVID-19

Priznala boj so zákerným COVID-om. Herečka Zuzana Kronerová (68) prežívala v závere roka náročné obdobie. Hoci sa už nejakú dobu pošuškávalo, že mala umelkyňa pozitívny test na COVID-19, ona to potvrdila až po jeho prekonaní. Koronavírus zasiahol sympatickú herečku v plnej sile a pripútal ju na lôžko.