Diego Costa po odchode z Atlética bez futbalu dlho neostane: Zakotví opäť v Premier league?

Diego Costa krátko pred koncom roka ukončil spoluprácu s Atléticom Madrid. Dôvodom vzájomnej dohody bola Diegova nespokojnosť s hernám vyťažením.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

To mal mať na svedomí Luis Suaréz, ktorý zamieril do madridského celku po odchode z Barcelony. Spočiatku trénerPostupom času však Diego stratil aj túto formu herného vyťaženie a väčšinu času trávil na striedačke. Klinčekom do rakvy mal byť konflikt s asistentom trénera, ktorý skončil takmer bitkou.Najnovšie sa vo svete začínajú ozývať hlasy, ktoré hovoria o tom, že, v ktorej už pôsobil, keď si obliekal dres Chelsea Londýn.Nemá však ísť o žiadny veľkoklub ako práve Chelsea či Atlético Madrid. Uplatnenie by mal nájsť vo Wolverhamptone. A to z dôvodu, že v Diegovej zmluve s Atléticom stojí, že ak hráč prestúpi do iného klubu v rámci La Ligy, prípadne k účastníkovi Ligy majstrov,Záujem je však obojstranný.O Diegovi je známe, že obľubuje tvrdý štýl hry, čomu odpovedá ostrovný futbal.