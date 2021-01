Bývalá tenistka poslala fanúšikom odkaz: Šarapovovej druhé zásnuby

Dvojka bude zrejme ich šťastným číslom! Ruská tenisová diva Maria Šarapovová (33) na prelome rokov na svojom instagramovom profile oznámila, že sa zasnúbila.

Druhý raz v živote a stane sa druhou manželkou britského milionára Alexandra Gilkesa (41).

Ich románik sa dostal na svetlo sveta pred dvoma rokmi - v roku 2018, keď dvojicu nafotili paparazzovia, a potom to sama Šarapovová potvrdila.

Gilkes je jedným zo zakladateľov online aukčnej siene Paddle8, ktorý sa chváli vplyvnými priateľmi, ako sú napr. bývalý americký prezident Barack Obama, supermodelky Kate Mossová a Naomi Camp­bellová, ako aj zástupcovia britskej kráľovskej rodiny - princovia William a Harry.

Pre britského podnikateľa bude manželstvo so Šarapovovou druhé - od roku 2012 do roku 2017 bola jeho manželkou návrhárka Misha Nonová, blízka priateľka Meghan Markleovej. Šarapovová bola predtým zasnúbená so slovinským basketbalistom Sašom Vujačičom, ktorý jej v roku 2012 kúpil prsteň za štvrť milióna dolárov (viac ako 200-tisíc eur), no vzťah sa rozpadol. Neskôr bola zaľúbená do tenisového kolegu Grigora Dimitrova a tri roky po rozchode s ním ju zbalil Brit Gilkes. Aký klenot dostala od neho, s tým sa ešte nepochválila.

Muži jej života

 2009 - 2012: basketbalista Saša Vujačič, (Slovin.)

 2012 - 2015: tenista Grigor Dimitrov (Bulh.)

 2018 - ... : podnikateľ Alexander Gilkes (V. Brit.)