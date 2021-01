Čajkovského rušný rok: Počas korony sa oženil a už má aj syna!

Hoci svet stále sužuje pandémia koronavírusu, hokejista Michal Čajkovský (28) prežíva šťastné obdobie na ľade i mimo neho.

Jeho manželka Miška mu totiž koncom minulého roka porodila prvého potomka - synčeka Maxima. Reprezentačný obranca ho pre povinnosti u svojho zamestnávateľa - v klube KHL Dinamo Moskva zatiaľ videl iba cez internet a už sa nevie dočkať, keď ho prvýkrát vezme do náručia!

Skúsený obranca stihol počas pandémie v lete svadbu so svojou dlhoročnou partnerkou Miškou a od 29. decembra sa tešia už aj z prvého potomka.

„Áno, mám synčeka Maximka a som veľmi šťastný. Manželka aj malý sú v poriadku, už sa neviem dočkať, keď ich uvidím. Keďže som v Rusku a mám klubové povinnosti, navyše je koronavírus, tak manželka rodila na Slovensku,“ prezradil šťastnú novinu Novému Času hokejový reprezentant Michal Čajkovský. Na otázku, na koho sa podobá a či bude z neho v budúcnosti tiež hokejista, odvetil: „Je to mix nás dvoch. A určite ho budeme viesť k športu, nech si vyberie sám, čo ho bude baviť a my ho s manželkou podporíme.“

Test pred každým zápasom

Michal už tretiu sezónu pôsobí v tíme Dinamo Moskva, kde patrí medzi lídrov defenzívy. V tomto ročníku už stihol nazbierať v 39 dueloch 18 bodov za 7 gólov a 11 asistencií.

„Samozrejme, že som spokojný, trávim na ľade dosť času a dôležité je to, že sa darí mužstvu,“ pokračoval dvojmetrový zadák, ktorý by už bol tiež najradšej, keby sa pandémia skončila. „Testujú nás pred každým zápasom, už to naozaj trvá dlho. Na tribúnach máme divákov, ale iba 20 percent z kapacity. Verím, že sa to čoskoro vráti do starých koľají,“ zaželal si Čajkovský.