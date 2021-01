Sociológ spája pokles dôvery vláde s Matovičom: Premiér to môže zvrátiť, cena je však vysoká

Pokles dôvery vláde je primárne viazaný na osobu Igora Matoviča (OĽaNO) a na jeho spôsob výkonu funkcie premiéra.

Myslí si to Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Na otázku, či sa vláde podarí prinavrátiť stratenú dôveru odpovedal, že ak premiér zmení svoje správanie, alebo sa dobrovoľne stiahne, „je to čiastočne možné”.

V prípade premiéra Matoviča by Bahnu v súčasnej situácii neprekvapilo jeho odstúpenie a prenechanie premiérskeho postu niekomu inému, napríklad niektorému z ministrov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Odpovedal tak na otázku, či vláda vydrží v takomto zložení alebo jej hrozí rekonštrukcia.

„To by mohlo pomôcť tak vláde, ako aj premiérovmu hnutiu. V prospech pokračovania aktuálnej koalície ako celku hovorí silná polarizácia aktuálneho parlamentu, keď viacerí predstavitelia súčasnej opozície čelia hrozbe trestného stíhania. To dosť znižuje pravdepodobnosť koalično-opozičnej spolupráce na parlamentnej úrovni," zdôraznil sociológ.

Viac ako polovica ľudí (53,5 %) by chcela referendum o predčasných parlamentných voľbách. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zverejnili ešte 6. decembra počas diskusnej relácie Na telo. Na otázku, či by chceli predčasné voľby, nevedelo odpovedať 6,6 percenta opýtaných, 39,9 percenta ľudí bolo proti takémuto referendu. Agentúra Focus vypracovala prieskum na vzorke 1 004 respondentov od 18. novembra do 25. novembra.