Situácia v Nitre je kritická, primátor chce sprísniť opatrenia a testovať: Sme v takom stave, ako to bolo na Orave

Situácia v nitrianskom kraji je kritická. Primátor mesta oznámil, že opatrenia by sa mali sprísniť.

Po zasadaní okresného krízového štábu Nitry sa odporúča ústrednému krízovému štábu SR prijať opatrenia pre okres Nitra:

1. obmedzenie činnosti čo najmenšieho počtu prevádzok. Väčšie prevádzky by mali pravidelne testovať svojich zamestnancov.

2. vydanie výhlašky, ktorou sa sprísňujú protiepidemiologické opatrenia pre predajne (1 zákazník na 25 metrov štvorcových)

3. obmedziť činnosť predškolských zariadení, ktoré by fungovali len pre deti rodičov, ktorí sú zamestnancami kritickej infraštruktúry

4. aplikovať home office, ak to povaha práce dovoľuje

"Situácia v Nitre je kritická. Počet nakazených stúpa," uviedol Marek Hattas s tým, že sa mesto pripravuje na plošné testovanie, ktoré by malo prebiehať v piatok, v sobotu a nedeľu. Podľa jeho slov by bolo najlepšie, ak by sa pretestoval celý okres. "Sme v takom stave, ako to bolo na Orave." dodal.