Zastaví Izrael očkovanie proti COVID-19? Krajina nemá dosť vakcín

Izrael na budúci týždeň spomalí alebo dokonca úplne zastaví očkovanie ľudí prvou dávkou vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19 od spoločnosti Pfizer.

Príčinou je nedostatok týchto vakcín. Riešenie tohto problému potrvá niekoľko týždňov, informovali v noci na pondelok izraelské médiá.

Denník The Times of Israel poznamenal, že táto informácia sa objavila krátko pred tým, ako izraelský minister zdravotníctva Juli Edelstein v pondelok ráno uviedol, že prvú dávku vakcíny dostalo už 1.224.000 Izraelčanov, čo je asi 12 percent populácie krajiny.

Médiá ubezpečili, že prestávka v očkovacej kampani neovplyvní podanie druhej dávky vakcíny 1,2 miliónu ľudí, ktorí už dostali jej prvú dávku. Systém zdravotnej starostlivosti však môže pozastaviť objednávanie na očkovanie prvou dávkou, a to do času, kým budú do Izraela dodané ďalšie vakcíny.

Times of Israel dodal, že Izrael rokuje so spoločnosťou Pfizer o dodávkach vakcín, pričom chce dosiahnuť, aby časť dodávok plánovaná na február bola do Izraela dopravená ešte tento mesiac.

Televízia Kešet 12 v nedeľu informovala, že veľmi medializovaný úspech Izraela v očkovacej kampani uškodil jeho rokovaniam so spoločnosťou Pfizer.

Iné krajiny, vidiac vysokú mieru zaočkovanosti v Izraeli, totiž počas rokovaní so spoločnosťou Pfizer poukazovali na to, že Izrael dostal príliš veľa dávok vakcíny proti COVID-19. Táto situácia vytvára na Pfizer tlak, aby poskytol ďalšie dávky vakcíny iným štátom, uviedla izraelská televízia.

Dodala, že zdravotná poisťovňa Me'uchedet hlási nedostatok dávok vakcíny na zaočkovanie svojich klientov starších ako 60 rokov. Iné poisťovne zatiaľ tento problém nemajú, uvádza sa v správe.

Okrem toho poisťovňa Me'uchedet informovala, že 40 percent termínov na očkovanie jej klientov z arabskej komunity bolo z rôznych dôvodov zrušených, čo spôsobilo chaos v procese distribúcie a plytvanie vakcínami.

Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech má totiž po vybraní z chladiaceho boxu veľmi krátku dobu exspirácie a ak sa na očkovanie nedostavia objednaní pacienti, vakcíny môžu vyjsť nazmar.

V Izraeli sa takéto dávky vakcíny niekedy podávajú aj mladším ľuďom. Televízia Kešet 12 v nedeľu informovala, že takto bolo už v Izraeli zaočkovaných asi 100.000 ľudí vo veku od 20 do 40 rokov, vrátane "mnohých", ktorí nie sú zdravotníckymi pracovníkmi alebo inak ohrození. Televízia Kešet 12 dodala, že na konci dňa sa pred vakcinačnými centrami v Jeruzaleme vytvárajú rady mladších ľudí, ktorí čakajú, či na nich zvýšia nespotrebované vakcíny.